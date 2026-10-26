Más del doble que el GMLRS: el cohete ER GMLRS de los HIMARS llega a 150 km y el Ejército de EEUU ya autoriza su producción tras dos pruebas con soldados

Lockheed Martin anunció el 19 de octubre que su cohete guiado ER GMLRS pasa a producción y despliegue. Antes superó dos pruebas operativas dirigidas por soldados del Ejército de Estados Unidos. El cohete llega hasta 150 kilómetros, el doble que el GMLRS que ya disparan los HIMARS y los M270.

Según la nota de Lockheed Martin, el Ejército ha aprobado el llamado Milestone C. Es el hito del Pentágono que da luz verde a la fabricación en serie. También abre la puerta a las entregas a las unidades.

Disparos seguidos desde un M270A2

Las dos pruebas operativas se hicieron en septiembre y octubre en White Sands, en Nuevo México. Los soldados lanzaron varios cohetes seguidos desde un M270A2. Es la versión modernizada del lanzador sobre orugas M270.

En White Sands se probaron las dos cabezas de guerra del cohete. La Unitary lleva una sola carga explosiva para blancos concretos, como un edificio. La Alternative Warhead (AW) está pensada para objetivos repartidos por una zona amplia.

Lockheed Martin explica en su ficha del GMLRS que la AW no deja explosivos sin estallar. Fue la primera munición de área diseñada así. De ese modo cumple la política del Departamento de Defensa sobre municiones de racimo.

De 70 a 150 kilómetros

En sus dos versiones, el GMLRS normal tiene un alcance de más de 70 kilómetros, según la ficha oficial. La empresa lo llama en su material de prensa «el fusil de francotirador de 70 kilómetros». Lo hace por su precisión.

La versión extendida estira esa distancia hasta 150 kilómetros con cualquier tiempo. Para ello lleva un motor más grande. Además, se gobierna desde la cola, lo que según Lockheed le da más maniobrabilidad.

En febrero, la compañía ya había contado un vuelo de 112 kilómetros con la cabeza AW. Fue también en White Sands y desde un M270A2. En aquella nota de febrero fijaba la mejora en «más del doble» de los 70 kilómetros del GMLRS estándar.

«El lanzamiento con éxito desde el M270A2 demuestra que podemos dar a los soldados un arma de mayor alcance», dijo entonces Dave Griser. Griser era vicepresidente de cohetes de fuegos de precisión de Lockheed Martin.

Lockheed Martin muestra una prueba de vuelo del ER GMLRS a 150 kilómetros. Vídeo: Lockheed Martin

Los mismos lanzadores de siempre

Según el fabricante, la principal ventaja del ER GMLRS es que no exige vehículos nuevos. Cada contenedor lleva seis cohetes. Un HIMARS, sobre ruedas, carga uno, y un M270 carga dos.

En la nota del 19 de octubre habló Sabrina Barnes, vicepresidenta de cohetes de fuegos de precisión de la empresa. «El valor del ER GMLRS no está solo en el alcance adicional», afirmó. Para Barnes, la clave es sumar capacidad a un sistema que ya comparten Estados Unidos y sus aliados.

El nuevo cohete entra en una familia de fuegos de precisión con el GMLRS, el ATACMS y el PrSM. Todos usan los mismos lanzadores, aunque cubren distancias y misiones distintas. Lockheed Martin ha fabricado ya más de 60.000 GMLRS, con una fiabilidad superior al 98 %.

Motores sólidos desde Virginia

Para la compañía, el reto ahora es fabricar el cohete a gran escala. El 13 de octubre, Lockheed Martin y la italiana Avio firmaron un acuerdo de cooperación. Su objeto son los motores de combustible sólido que impulsan estos cohetes.

Tras su cualificación, los primeros motores del acuerdo serán para el ER GMLRS y el PrSM. Saldrán de la nueva planta de Avio USA en Hurt (Virginia). Avio invierte más de 500 millones de dólares en esa capacidad, según su consejero delegado, Giulio Ranzo.

«Este acuerdo con Avio nos permite acelerar la producción de capacidades esenciales», declaró Tim Cahill. Cahill preside la división de Misiles y Control de Fuego de Lockheed Martin.

La carrera por estos motores implica a más empresas, como Northrop Grumman, que prepara casi duplicar su producción de motores de cohete. La presión llega a otros programas de Lockheed, como el nuevo misil Patriot PAC-3 Edge. En paralelo, Estados Unidos avanza con el misil Sentinel que sustituirá al Minuteman III.

Ritmo y coste, todavía en blanco

La nota del 19 de octubre no dice cuántos ER GMLRS se van a fabricar ni a qué ritmo. Tampoco da la fecha de las primeras entregas al Ejército. Del coste de cada cohete o del valor del contrato de producción no hay ningún dato.

Lockheed Martin tampoco detalla cuántos cohetes se dispararon en las pruebas operativas. No precisa a qué distancia estaban los blancos. Los resultados son los que publica la empresa, y el Ejército no ha difundido aún su propia evaluación.

La nota se ha publicado en el centro de prensa de Lockheed Martin el 19 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Ejército de Estados Unidos (U.S. Army), vía Lockheed Martin.