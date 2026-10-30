Saab fija con CAE, IMP y Magellan cómo fabricaría el caza Gripen E en Canadá: una línea de montaje final y tres socios canadienses si Ottawa lo elige

El 27 de octubre de 2026, Saab confirmó que planea trabajar con CAE, IMP y Magellan Aerospace si Canadá elige el Gripen E, su caza polivalente. Lo explica en una nota de prensa en la que Saab plantea un conjunto de empresas canadienses que construyan, entreguen y sostengan el avión durante años.

El Gobierno canadiense no ha comprado el Gripen. Cada acuerdo de la nota depende de que Canadá decida comprarlo. Lo anunciado son compromisos de colaboración y ningún pedido.

Línea de montaje final en Canadá

Saab ha firmado un acuerdo de colaboración con IMP, empresa canadiense de aeroespacial y defensa. Quiere crear una nueva línea de montaje final del Gripen en Canadá.

IMP también produciría el montaje eléctrico. Además se encargaría del apoyo en servicio, es decir, del mantenimiento y soporte de los Gripen de Canadá.

David Gossen, presidente de IMP Aerospace & Defence, mira más allá del pedido canadiense. «Vemos una oportunidad real para que IMP produzca y apoye aviones para clientes internacionales del Gripen», afirma en la nota.

Según esa lectura, la línea de Canadá serviría también a otros países que compren el caza sueco.

Magellan haría estructuras compuestas

Con Magellan Aerospace, Saab ha firmado un memorando de entendimiento, que es un compromiso previo a un contrato. La compañía canadiense fabricaría aeroestructuras avanzadas, estructuras de materiales compuestos y ensamblajes estructurales. Son las piezas que forman el esqueleto del avión.

Haydn Martin, vicepresidente de desarrollo de negocio de Magellan, asegura que su empresa aporta «décadas de experiencia en fabricación aeroespacial avanzada». La nota añade que el trabajo crearía empleos de alta tecnología. Se concentrarían en materiales avanzados y en ingeniería de sistemas.

Presentación oficial del Gripen E. Vídeo: Saab

CAE aportaría simuladores y datos

La tercera pieza es CAE, que firmó con Saab un memorando de entendimiento el 17 de julio de 2026. Según aquel comunicado, CAE operaría los sistemas de entrenamiento del Gripen. Desarrollaría simuladores para Canadá y daría formación en vuelo y técnica con personal canadiense.

El acuerdo incluye los sistemas de misión del avión. Ingenieros canadienses harían el diseño, el software, la verificación y la integración. Así, la información canadiense y la de NORAD, el mando conjunto de defensa aeroespacial de Estados Unidos y Canadá, quedaría en el país y bajo control canadiense.

Matthew Bromberg, consejero delegado de CAE, dijo en julio que la colaboración «puede ayudar a reforzar la futura capacidad de caza de Canadá». En la nota de octubre, Pascal Grenier, presidente de CAE Defense & Security, recuerda que su empresa acumula «décadas de experiencia contribuyendo a la preparación para la misión de pilotos de caza de todo el mundo».

Brasil ya hizo ese camino

Brasil, cliente de lanzamiento del Gripen F, ofrece un precedente de colaboración industrial con Saab.

El contrato de 2014 con el Gobierno de Brasil cubre el desarrollo y la producción de 36 cazas, 28 Gripen E y 8 Gripen F. Las entregas empezaron en 2020. En junio de 2026 ya se habían entregado 11 aviones.

El 2 de junio, en Linköping (Suecia), Saab presentó a la Fuerza Aérea Brasileña el primer Gripen F, la versión de dos plazas. Sirve para acelerar la formación de pilotos en un avión plenamente operativo.

Según la empresa, Brasil ha formado a cientos de ingenieros y técnicos con la transferencia de tecnología. Tailandia y Colombia también han encargado Gripen F.

En Canadá, la nota plantea una colaboración con la industria local en la que las tres empresas serían protagonistas.

Sin pedido, precio ni fecha

Micael Johansson, consejero delegado de Saab, resume la apuesta así: «La capacidad de caza de Canadá es una inversión nacional a largo plazo». La nota no da cifras de pedido, de precio ni de empleos. Tampoco fija una fecha de entrega.

Tampoco aclara cuántos aviones se montarían en Canadá ni cuándo funcionaría la línea de IMP. Todo depende de lo que decida el Gobierno.

El comunicado no compara el Gripen E con su rival más conocido, el F-35 de Lockheed Martin. Okdiario ya analizó antes el coste por hora de vuelo del Gripen E frente a esos cazas. Saab tiene además otro frente en Canadá: Okdiario contó que Bombardier quiere quedarse con el montaje del GlobalEye, el avión de alerta temprana de Saab.

Mientras Ottawa no decida, los acuerdos con CAE, IMP y Magellan siguen siendo compromisos condicionados. No son contratos de fabricación.

Los detalles de la oferta se han publicado en la nota de prensa de Saab del 27 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Saab.