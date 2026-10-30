Dos camiones eléctricos sin conductor ni cabina ya mueven mercancías todos los días entre almacenes de Marysville, en Ohio

Einride y EASE Logistics han anunciado el 6 de octubre de 2026 que dos camiones eléctricos autónomos de nivel 4 trabajan ya cada día en Marysville, en Ohio. Hacen rutas entre almacenes de EASE. Según la nota de prensa, no llevan cabina ni conductor.

Los camiones circulan por las instalaciones de EASE y por vías públicas locales. Un operador remoto vigila cada uno desde fuera.

Einride es una empresa sueca fundada en Estocolmo en 2016. Cotiza en el Nasdaq con el símbolo ENRD.

Dos camiones sin nadie dentro

Los camiones de Einride son eléctricos y siguen rutas programadas para llevar carga entre las instalaciones de EASE. Dentro no viaja nadie. El operador que los supervisa puede intervenir si hace falta, según la nota.

El nivel 4 de la escala SAE significa que el sistema conduce por sí solo dentro de unas condiciones definidas de uso. Ninguna persona tiene que tomar el mando. En este caso, el servicio se limita a las instalaciones de EASE y a vías públicas locales.

Según el anuncio de mayo, los vehículos navegan las rutas por sí mismos. Resuelven desde la conducción rutinaria hasta las situaciones imprevistas. Einride asegura que sus camiones de este tipo ya operaban a diario en otros puntos de Estados Unidos.

La operación diaria empezó «el mes pasado», según la nota, y genera datos sobre seguridad, fiabilidad y eficiencia. En su canal oficial de YouTube, Einride enseña su primer camión sin cabina, autónomo y eléctrico, en una vía pública de Estados Unidos.

El primer camión sin cabina, autónomo y eléctrico en una vía pública de Estados Unidos. Vídeo: Einride

Un corredor para Ohio e Indiana

El despliegue forma parte del Truck Automation Corridor Project, una iniciativa de 8,8 millones de dólares y varios años. La lanzaron en 2021 el Departamento de Transporte de Ohio (ODOT), DriveOhio y el de Indiana (INDOT).

El proyecto se centra en grandes rutas estatales de Ohio e Indiana, donde se estudian distintos niveles de automatización de camiones.

Sus objetivos son mejorar la seguridad y reducir el consumo de combustible y las emisiones. También buscan más eficiencia y que las flotas se familiaricen con la automatización.

Einride, EASE, DriveOhio e INDOT habían anunciado el despliegue el 18 de mayo de 2026 como servicio de prueba de concepto. Entonces avanzaron que los camiones empezarían a transportar mercancías «este verano».

Lo que dicen los directivos

Henrik Green, director de tecnología de Einride, sostiene que la operación «refleja la madurez» de su sistema autónomo, que combina conducción sin conductor con supervisión remota. Según Green, el trabajo diario en Marysville da a la empresa pruebas para ampliar el servicio por el corredor.

Peter Coratola Jr, presidente y consejero delegado de EASE, afirma que su empresa «cree en liderar a través de la acción». Añade que el despliegue refuerza ese compromiso y ayuda a que el transporte autónomo se adopte en todo el sector.

En mayo, Roozbeh Charli, consejero delegado de Einride, habló de la alianza. La calificó como «la prueba de que el transporte eléctrico autónomo no es una ambición de futuro, sino una realidad segura que ya funciona hoy».

EASE, la logística de Columbus

Es el tercer despliegue de transporte autónomo de EASE con DriveOhio. La empresa se presenta como una de las pocas logísticas del país con varias plataformas autónomas.

EASE Logistics es una de las mayores empresas logísticas de capital privado de Columbus, en Ohio. Se fundó en 2014 y ha entrado ocho veces en la lista Inc 5000. Fortune la nombró empresa de transporte número 1 de su lista de compañías más innovadoras de 2023.

EASE funciona con dos entidades. EASE Logistics es un operador logístico de terceros, y EASE Expedited, una empresa de transporte y almacenaje con flota propia.

Einride presta servicio en Norteamérica, Europa y Oriente Medio. En Europa ya había llevado un camión sin cabina a una carretera pública alemana con Lidl.

Sin kilómetros ni cargas todavía

La nota no da la distancia de la ruta, los kilómetros recorridos ni las cargas movidas hasta ahora. Las empresas medirán la distancia, las cargas y el tiempo de funcionamiento de los camiones.

Con esos datos quieren guiar la siguiente fase y hablar con ODOT, INDOT y posibles socios logísticos. No han dado fecha ni número de camiones para ampliar el servicio.

Tampoco aparece el coste. En Europa se ha comparado ya el precio de los camiones eléctricos, que cuestan menos que los diésel en seis mercados europeos. También se ha hablado de que los camiones autónomos rebajarán los costes logísticos.

La nota se ha publicado el 6 de octubre de 2026 en la web de Einride. El anuncio de mayo está en su archivo de prensa. Más datos de las empresas en Einride y EASE Logistics.

Crédito de la imagen: Einride.