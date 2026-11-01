Apple mete un asistente con modelos de OpenAI en Keynote, Pages y Numbers: Apple Creator Studio se actualiza gratis en noviembre para quien paga 12,99 euros al mes

Apple anunció el 27 de octubre de 2026 una gran actualización de Apple Creator Studio, su suscripción de apps creativas. Llegará gratis en noviembre a los suscriptores actuales, y las altas nuevas cuestan 12,99 euros al mes o 129 euros al año. Trae efectos de MotionVFX en Final Cut Pro, Generate Fill en Pixelmator Pro y asistentes de IA en Logic Pro, Keynote, Pages y Numbers.

Según la nota de prensa de Apple, el asistente de las apps de oficina usa modelos de Apple y de OpenAI. La compañía presentó la colección el 13 de enero y la puso a la venta el día 28. OKdiario contó entonces que Apple lanzaba su estudio creativo por suscripción.

MotionVFX dentro de Final Cut Pro

Final Cut Pro para Mac integra ahora MotionVFX, una colección de efectos, transiciones, plantillas y gráficos animados. Apple habla de «miles de elementos». Incluye además rotoscopia, la técnica que recorta un objeto fotograma a fotograma, y herramientas de seguimiento y color.

Cualquier imagen de la línea de tiempo se abre en Pixelmator Pro, y los cambios vuelven solos al proyecto. Final Cut Pro suma un centro con vídeos, fotos y fondos de archivo elegidos por Apple. También genera imágenes a partir de una descripción escrita.

Entre los ajustes menos vistosos figuran más opciones de suavizado de fotogramas clave. Los clips se pueden desvincular de la línea de tiempo principal, y hay 23 nuevos idiomas de transcripción para subtítulos y búsquedas.

Motion recibe plug-ins de MotionVFX para color y seguimiento de cámara en 3D. Compressor ya codifica el vídeo en modo Cine del iPhone 18 Pro y del iPhone Duo.

Generate Fill llega a Pixelmator Pro

Con Generate Fill, el usuario cambia una zona de la foto describiendo lo que quiere ver en ella. Según Apple, basta con rodear el área con un círculo y escribir la petición. Para afinar más sirven la Selección Rápida o la Selección Magnética del programa.

La herramienta adapta la luz, la perspectiva y la textura al entorno. Después, una función de superresolución sube la resolución de lo generado para que no pierda nitidez. El resultado va a una capa existente o a una nueva, con máscaras para seguir retocando.

Brent Chiu-Watson es director sénior de Marketing Mundial de Apps y iCloud de Apple. En la nota lo resume así: «Con las sofisticadas funciones de relleno de Pixelmator Pro, ahora los usuarios pueden transformar por completo cualquier parte de una imagen».

Logic Pro estrena asistente y explorador

En Logic Pro para Mac aparece un asistente que combina modelos de Apple y de terceros. Sirve para empezar una canción, crear una pista de voz con una indicación sencilla o pulir un proyecto abierto.

El explorador rediseñado reúne loops, instrumentos y efectos en un mismo sitio, con una biblioteca de Splice. La llamada comprensión musical analiza el audio en el propio Mac. Así, Logic Pro clasifica y etiqueta de forma automática los sonidos añadidos.

El Divisor de Stems separa una canción en pistas. Ahora también aísla, sustituye o reequilibra la batería sin los multipistas originales.

Apple suma un paquete de Sergio George, ganador de 20 premios Grammy, con loops de salsa y jazz latino. Logic Pro para Mac y iPad estrena además el diseño Liquid Glass, con más contraste en las pistas.

Keynote, Pages y Numbers, con OpenAI

El asistente de las apps de oficina entiende el contexto del documento abierto. En Keynote ayuda a diseñar, animar y pulir diapositivas. En Pages redacta borradores y reordena textos, y en Numbers calcula, recomienda gráficas y crea tablas.

Las tres apps admiten el Model Context Protocol (MCP), un estándar abierto para conectar agentes de IA con otros programas. Con él, una herramienta externa puede leer, editar y lanzar acciones dentro de cada documento. Keynote incorpora también .keyx, un formato abierto basado en JSON.

Chiu-Watson va más allá: «Las nuevas funcionalidades de IA en Logic Pro, Keynote, Pages y Numbers van a cambiar radicalmente la forma en la que las personas interactúan con estas apps y aprenden a usarlas». Freeform, por su parte, generará formas editables a partir de texto desde diciembre.

Precios en euros y requisitos

En España, Apple Creator Studio cuesta 12,99 euros al mes o 129 euros al año. Las altas nuevas tienen un mes de prueba, y quien compre un Mac o un iPad válido recibe tres meses sin coste. Universitarios y docentes pagan 2,99 euros al mes o 29 euros al año.

Las apps siguen a la venta por separado en el Mac App Store. Final Cut Pro cuesta 349,99 euros y Logic Pro, 229,99. Pixelmator Pro, Motion y Compressor salen a 59,99 euros cada una, y MainStage, a 34,99.

Keynote, Pages, Numbers y Freeform mantienen su versión gratuita. Las plantillas premium y el asistente, en cambio, quedan para los suscriptores. Para lo que ya ofrecía el paquete, OKdiario publicó una guía sobre cómo exprimir sus funciones de IA.

El asistente solo habla inglés estadounidense

Los asistentes llegan en beta y, según las notas de la propia Apple, solo funcionan en inglés estadounidense. La compañía no da fecha para el español.

El de Logic Pro exige macOS 27 en un Mac con Apple Intelligence activado. El de las apps de oficina pide iOS 27, iPadOS 27 o macOS 27, los sistemas de la WWDC de junio. La conexión con MCP solo funciona en macOS 27.

Apple tampoco concreta qué día de noviembre saldrá la actualización ni qué modelos de terceros usa Logic Pro. La nota no ofrece pruebas de rendimiento de Generate Fill ni del asistente.

La nota de prensa se ha publicado en Apple Newsroom el 27 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Apple.