Luis Lorenzo y Arancha Suárez en libertad por la muerte de la tía de ella tras pedir prisión la familia

Esta noche Luis Lorenzo y su mujer Arancha Suárez van a dormir en su casa, en la misma casa en la que hace ahora un año perdió la vida la tía de Arancha, Isabel Suárez, a los 85 años de edad y en unas circunstancias que han llevado al matrimonio a estar en la actualidad investigados por un delito de “asesinato consumado”. Esta mañana en los juzgados de Arganda se escribía el último capítulo de esta inquietante historia, en los que la familia de la tía Isabel había solicitado la celebración de una vistilla para pedir prisión para el matrimonio. La juez lo ha desestimado previo informe de Fiscalía diciendo que no estaba de acuerdo con la petición de la familia.

La decisión es lógica, pero en cierto modo trae algo de contradicción en sí misma. Si bien el fiscal ha defendido que lo que ha sucedido hasta ahora hace innecesario que Luis Lorenzo y su mujer entre en la cárcel, también ha dejado un recado más que inquietante en la vista de hoy: a su juicio hay “múltiples indicios” de que detrás de la muerte de la tía Isabel puede haber un delito de asesinato.

Lo hace apoyado en el atestado de la Guardia Civil que demuestra el precipitado trasladado de la mujer de 85 años desde Asturias a Madrid, su posterior deterioro en cuestión de semanas hasta morir y la sospechosa aparición de metales pesados en su organismo. Parece difícil asumir que Isabel, “sana y sin enfermedades” en Asturias muriera sin la interacción de otros eres humanos en su empeoramiento físicos.

Sin embargo, el fiscal asegura que mandar ahora a Luis Lorenzo y a su mujer a prisión contravendría los principios necesarios para poder decretar una medida tan grave. Los investigados tienen arraigo en Madrid, residencia y dos hijos pequeños a su cargo, han cumplido religiosamente con las medidas cautelares que se les ha impuesto hasta ahora como acudir periódicamente a firmar a los juzgados y, tras la muerte de la tía Isabel, obviamente ya no suponen un riesgo para la mujer y es altamente improbable que repitan un hecho similar si son ellos los que estuvieron detrás de su muerte.

25 años de condena

Pese a que el fiscal es impecable en sus argumentos pasa por alto que si él cree que podemos estar ante un delito de asesinato hablamos de penas que pueden llegar a alcanzar los 25 años de cárcel incluyendo agravantes como el de parentesco, y en cualquier realidad 25 años de posible condena es un argumento relevante para asumir que existe un evidente riesgo de fuga.

Frente a todo esto está la posición de la familia de Isabel, quienes no sólo creen a Luis Lorenzo y a Arancha Suárez responsables de la muerte de la octogenaria sino que si no han pedido antes cárcel para ambos es llanamente porque el procedimiento judicial no ha contado con ellos hasta ahora y es ahora cuando por primera vez han podido pedir que se celebre esta vista tras pedir la anulación de su auto de libertad.

El hermano de la tía Isabel, a través de su abogado, ve las cosas de manera distinta al fiscal, y lo hace porque él sabe cómo dejó su casa en Asturias su hermana cuando de súbito y sin previo aviso se mudó a Madrid con Luis Lorenzo y su mujer: “Dejaron la calefacción encendida y la comida se pudrió en la cocina. Los vecinos nos contaron que la noche que se la llevaron hubo un escándalo en la calle”, declaró el hermano de la víctima.

El hombre sabe que los investigados ya no pueden hacerle daño a su hermana, pero sospechan que estando en libertad si pueden hacer otras cosas, como influir en testigos. De hecho, sin ir más lejos esta semana se le preguntó directamente a la persona que Luis Lorenzo y su mujer contrataron para cuidar a la tía Isabel en su casa. Ella negó estar influenciada de ninguna manera ni por nadie, pero lo cierto es que el tono y el sentido de su declaración se contradijo en algunos aspectos con lo relatado anteriormente. Donde la mujer había descrito ciertas carencias en el cuidado de la octogenaria ahora menciona una convivencia buena entre los investigados y la mujer.

Lo cierto es que Lorenzo y su mujer seguirán libres para poder seguir preparando su defensa en libertad y explicar comportamientos llamativos como sacar siete veces dinero de la cuenta de la tía Isabel por valor de casi 12.000 euros el mismo día que la mujer abandonó este mundo y antes de comunicar su muerte a nadie.