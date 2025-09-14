Un hombre de origen subsahariano acuchilla a un repartidor en pleno mercado tras increparlo en Granollers

Un hombre de origen subsahariano ha sembrado el pánico en el mercado de Granollers (Barcelona), donde este sábado ha acuchillado a un repartidor en medio de la plaza después de increparlo. Al parecer, el agresor estaba bajo los efectos del alcohol o algún tipo de droga y su apariencia en las imágenes que se analizan indica que se trata de un individuo de origen subsahariano.

Los hechos han tenido lugar en el mercado municipal de Sant Carles, ubicado en la plaza de la Caserna. Allí, un varón de origen subsahariano se ha acercado a otro, un repartidor, al que ha pedido fuego. Cuando la víctima le ha contestado que no tenía, el sujeto ha comenzado a increparla en el mercado, hasta que ha sacado un cuchillo de grandes dimensiones con el que lo ha atacado hasta cinco veces, ante los ojos de peatones y presentes en el mercado, que han sido testigos de la agresión. Tras acuchillarlo, ha huido a la carrera por lo que cuando las patrullas de los Mossos d’Esquadra han llegado, ya no han logrado localizarlo.

El repartidor ha recibido puñaladas en brazos y piernas, hasta que ha podido encontrar refugio en el mercado, donde le han auxiliado y ayudado a la espera de la llegada de los servicios sanitarios. Una vez allí, una ambulancia del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) lo ha trasladado al hospital. Su vida no corre peligro.

Los agentes de Seguridad Ciudadana (USC) trabajan para localizar al agresor y arrestarlo, según publica El Caso e informa la radio catalana, mientras que la Unidad de Investigación (UI) de la comisaría de Granollers se encarga del caso.

La colaboración ciudadana ha permitido a las autoridades contar con la descripción del individuo que se ha dado a la fuga, gracias a los datos de los testigos y las fotografías que algunos vecinos han hecho, material que se suma al testimonio de la víctima y a las imágenes de las cámaras de seguridad de un establecimiento de la zona.