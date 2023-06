Un gran tornado devasta un pueblo en Indiana y hace volar las casas por los aires

Un video donde se ve un gran tornado arrasando un pueblo y haciendo volar casas por los aires se ha hecho viral en redes sociales donde acumula más de cinco millones de reproducciones. El fenómeno meteorológico, que golpeó los pueblos de Greenwood y New Whiteland en la zona sur de Indianápolis, se ensañó con edificaciones y con todo lo que encontraba a su paso.

BREAKING: Following a tornado watch, an incredibly destructive tornado has just touched down in Greenwood, as well as New Whiteland, Indiana.

These buildings appear to get torn apart like toothpicks, as debris is hurled hundreds of feet into the air.

The speed of this… pic.twitter.com/9yrq3kJNuJ

— Brian Krassenstein (@krassenstein) June 25, 2023