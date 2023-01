Una joven veinteañero chino ha protagonizado en la ciudad china de Guangzhou un brutal atropello múltiple que ha dejado cerca de una veintena de víctimas: cinco muertes y 13 heridos.

Según informan medios locales el conductor y autor del atropello, de 22 años, fue detenido y puesto bajo custodia de la Policía, que está investigando los hechos. Varios testigos del accidente han asegurado a la agencia china ESCN que el hombre conducía un automóvil BMW negro a gran velocidad y que no se detuvo cuando se acercaba a un cruce. No sólo no se detuvo, sino que trató de escapar después de atropellar a los peatones.