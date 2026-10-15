Detenidos un mes después los cuatro autores del secuestro a tiros de un hombre en Gavá (Barcelona)
Los cuerpos de Policía han capturado a los supuestos autores de 18, 21, 43 y 51 años
Los Mossos d’Esquadra han arrestado a cuatro hombres en Tarragona por su supuesta vinculación con el pasado secuestro de un motorista cerca de las 18:30 horas del 7 de septiembre en Gavà (Barcelona). La víctima apareció horas después herida de gravedad por un arma de fuego cerca de una piscina en Can Oriach, Sabadell (Barcelona). Los hechos transcurrieron, presuntamente, por un ajuste de cuentas en el que se disparó y se introdujo a la fuerza al individuo en el maletero de un vehículo para después darse a la fuga.
Tras el rapto y tiroteo, al varón se le trasladó de urgencia al Hospital Parc Taulí, pero no se le detectó ninguna lesión. Las investigaciones policiales apuntan a que la causa del suceso se debe a numerosas disputas, deudas o advertencias entre grupos rivales relacionados con el mundo del narcotráfico.
Desde primeras horas de este jueves, la División de Investigación Criminal (DIC) ha iniciado un dispositivo que, por ahora, ha permitido la detención de los sospechosos. Los Mossos, a través de los efectivos dispuestos en Tarragona, han frenado la huida de los implicados y resuelto uno de los incidentes más peligrosos conocidos en Barcelona.
La intervención de los agentes fue posible gracias a una llamada anónima al 112. Cuando los policías llegaron al lugar, la motocicleta estaba en el suelo, que estaba lleno de manchas de sangre. Este fue el tercer secuestro exprés en dos semanas. Asimismo, Cataluña ha registrado ya siete asesinatos en lo que va de 2026.
Qué hacer si ves un secuestro
Si eres testigo presencial de un secuestro, lo más importante es llamar de inmediato a los servicios de emergencia (112). También debes priorizar tu seguridad, no poniéndote en riesgo y buscando un lugar seguro para esconderte.
Para que las autoridades encuentren a los agresores lo más rápido posible, deberás indicarles la ubicación, lo que hayas observado o escuchado, los datos de la matrícula del vehículo y las características de los individuos. Además, sería preferible no publicar nada de inmediato en redes sociales, pues podría entorpecer la labor policial y alertar a los delincuentes.