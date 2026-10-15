Detenidos un mes después los cuatro autores del secuestro a tiros de un hombre en Gavá (Barcelona)

Desde primeras horas de este jueves, la División de Investigación Criminal (DIC) ha iniciado un dispositivo que, por ahora, ha permitido la detención de los sospechosos. Los Mossos, a través de los efectivos dispuestos en Tarragona, han frenado la huida de los implicados y resuelto uno de los incidentes más peligrosos conocidos en Barcelona.

La intervención de los agentes fue posible gracias a una llamada anónima al 112. Cuando los policías llegaron al lugar, la motocicleta estaba en el suelo, que estaba lleno de manchas de sangre. Este fue el tercer secuestro exprés en dos semanas. Asimismo, Cataluña ha registrado ya siete asesinatos en lo que va de 2026.

Qué hacer si ves un secuestro