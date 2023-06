El Tribunal que sentenció también califica de anomalía «no contar nada Ana, de haber sentido los hechos con una connotación sexual, no solo a su madre, con la que entonces convivía, sino tampoco a su abuela, con la que tenía mucha confianza, y no revelarlos hasta al menos dos meses después de ocurridos» y es más «no se cohonesta en modo alguno con haber vivido Ana unos abusos, con no mostrar Ana no solo ningún rechazo al acusado, sino con estar con él, y querer seguir estando con él».

La ponente del Tribunal dice en una ejemplar sentencia de 136 folios que «la persistencia en la declaración incriminatoria por parte de Ana no aparece en este caso bastante para fundamentar una condena, la Sala cree el relato de Ana, pero alberga serias dudas, que no han sido despejadas con las pruebas practicadas, acerca del contenido sexual de los equívocos actos realizados por el acusado, no existiendo prueba bastante de la intencionalidad del acusado, actos que pudieron ser malinterpretados por Ana, y magnificados por influencia de terceros». Es decir, que su padrastro la despertó en al menos dos ocasiones, pero no quedó acreditada ninguna intención sexual cuando procedía a despertar a la joven.