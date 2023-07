El zasca de un camarero deja a una clienta sin palabras: «Aquí no vuelva»

@soycamarero es una cuenta muy popular en Twitter que recoge situaciones surrealistas a las que se enfrentan prácticamente a diario los trabajadores de la hostelería. Muchas de estas situaciones tienen que ver con clientes maleducados que no saben comportarse ni dirigirse a los camareros con la atención que se merecen.

«Aquí no vuelva»

En una de estas situaciones, un hostelero le respondió a una clienta que se quejaba del trato que había recibido por parte de uno camareros, quien le recriminó por sus modales tras haberle «chistado como a un perro». «Aquí no vuelva», le contestó el hostelero.

La queja de la clienta, que se ha hecho viral en rede sociales, dice así: «Vamos, fui dos veces y no será verdad que vuelva, porque los camareros, telita, le chisté y le dije ‘perdona’, para la cuenta, no le voy a dar voces y tampoco sé cómo se llama ni me interesa, muy grosero me dijo que no le chistase y me llamó maleducada, cuando educación ninguna la de él, y creo que no son maneras, en fin, tres clientes menos».

Llama la atención cómo clienta y camarero perciben el mismo gesto de manera completamente diferente. Mientras que ella cree que es inofensivo, él considera que es vejatorio. El propietario del establecimiento ha salido en defensa de su trabajador: «Mujer, ¿está protestando de verdad porque el camarero le llamó maleducada cuando lo llamó chistándole como a un perro? Pues le digo una cosa, si está acostumbrada a llamar a los camareros así, aquí no vuelva, gracias, me parece surrealista que encima usted proteste».

Cuando estás atendiendo una mesa y otros clientes te empiezan a chistar para que les atiendas. pic.twitter.com/sOJU2hbhPo — Soy Camarero (@soycamarero) March 18, 2023

Las respuestas de los usuarios en Twitter no se han hecho esperar. Muchos son de otros camareros que se quejan de que este tipo de comportamientos son habituales entre los clientes: «que hagan los ruidos que quieran, que hasta no termine esta mesa no voy por otra, no voy a tener un montón de mesas mal servidas por las prisas de la gente»; «Yo alguna vez, con la mayor educación que se merecen, les e preguntado si tengo cara de perro para que me silben…»; «Yo les hago el gesto de ponerme desodorante».

Y tú, ¿qué opinas de este comportamiento? ¿Consideras que llamar a un camarero chistándole es inadecuado o, como defiende la mujer, algo inofensivo?