La palabra «Wangiri» probablemente no sea conocida por la mayoría de las personas, pero es probable que muchas personas se hayan topado con un intento de Wangiri al menos una vez . De hecho, es una de las estafas telefónicas más extendidas en el mundo, que ahora también es bastante antigua desde que se informaron los primeros casos allá por 2002.

Wangiri, qué es y cómo protegerse

Sin embargo, y aunque como decimos tiene bastantes años, la estafa del Wangiri parece seguir siendo lo suficientemente rentable como para que en los últimos años no se haya desvanecido en absoluto, al contrario: se multiplican los casos de este tipo de estafas telefónicas y, por desgracia, también sus víctimas. Pero, ¿qué es exactamente un Wangiri y por qué es tan peligroso? Y, sobre todo, ¿hay alguna forma de defenderse y protegerse de los riesgos de esta estafa telefónica ?

Si es así, será posible evitar ser estafado por extraños y ahorrar decenas, si no cientos, de euros. Si cayeras en la trampa de los ciberdelincuentes, de hecho, corres el riesgo de ver un aumento exorbitante en la factura telefónica.

Wangiri: ¿Qué es exactamente?

Wangiri es la estafa de una sola llamada desde el extranjero. El término «Wangiri» es una palabra japonesa que significa «un «ring» y cortas» y eso es lo que ocurre precisamente con esta esta estafa: recibimos solo un timbre, generalmente de un número extranjero, y entonces la llamada se corta. Si llamamos de vuelta a ese número para saber quién era, se activa un contestador automático, o no escuchamos nada del otro lado del teléfono. Pero nos cuesta dinero, y de hecho mucho, porque el número internacional al que llamamos es en realidad un número con una tarifa especial que puede llegar incluso a costar varias decenas de euros el minuto.

El Wagiri clásico cuesta alrededor de 1,5 euros cada diez o quince segundos, una auténtica sangría. Hay variantes aún más peligrosas de Wangiri, que en lugar de vaciar nuestra cuenta telefónica activan inmediatamente los servicios de suscripción sin nuestro conocimiento. De esta forma nos damos cuenta de que nos han estafado en un momento posterior y es muy difícil entender quién es el culpable.

Wangiri: ¿cuáles son los prefijos peligrosos?

Suponiendo que todos los Wangiri prevén un timbre desde un número extranjero, en realidad debemos tener cuidado con todas las llamadas recibidas desde códigos de área no españoles. También porque, salvo que tengamos familiares en el extranjero, ¿quién debe llamarnos? Sin embargo, hay algunos códigos internacionales utilizados con más frecuencia por los estafadores: Moldavia (+373), Kosovo (+383), Túnez (+216). El número de teléfono real, por otro lado, siempre cambia porque no es real sino aleatorio a través de un software especial. Por otro lado no hay operador físico del otro lado, todo está automatizado ( técnicamente se llaman » robocall «, es decir, llamados robots) y esto también explica por qué Wangiri es una estafa tan popular y todavía en activo, porque hacerla cuesta muy poco.

Wangiri: cómo defenderse

Para defenderse de un Wangiri solo existe un método efectivo y, entre otras cosas, fácil: no devolver la llamada al número que llamó . Mantengamos la curiosidad a raya, o lo pagaremos caro. Por otro lado, es muy difícil evitar todos los Wangiri, porque nunca provienen del mismo número. Quienes manejan estas actividades, de hecho, usan cientos (si no miles) de números aleatorios diferentes y es casi imposible recibir dos llamadas del mismo número . Incluso bloquear un número de teléfono, por lo tanto, no bloqueará el próximo intento de estafa de un número diferente.

Defiéndete bloqueando prefijos extranjeros

Hay una opción un tanto drástica a tener en cuenta si sufrimos a menudo intentos de Wangiri: bloquear todas las llamadas que provengan de un código de área extranjero . De esta forma, ni siquiera se recibirán todas las llamadas entrantes con un prefijo no español. De esta forma, sin embargo, tampoco recibiremos llamadas legítimas y seguras. Tenemos que preguntarnos cuántas llamadas reales del exterior recibimos cada año y decidirnos por un posible bloqueo total.

Otras formas de defenderse de los Wangiri

También existen métodos menos extremos, pero al mismo tiempo menos efectivos, para defenderse de las estafas telefónicas. Una, por ejemplo, es usar aplicaciones como Truecaller o las muchas alternativas similares. Estas son aplicaciones basadas en listas negras, que bloquean todas las llamadas entrantes de un número en la lista negra. Su eficacia se ve reducida por el hecho de que el número de estafadores cambia constantemente, pero algunas de estas aplicaciones se pueden configurar para bloquear todas las llamadas desde un código de área determinado, incluso internacionales. De esta forma tendremos un filtro menos estricto que la opción de bloquear todas las llamadas internacionales, pero bastante efectivo.