La viral reacción de un policía ante el ataque de una mujer en un supermercado: «Se lo merece»

Un policía se ha vuelto viral en redes sociales después de la ingeniosa reacción que tuvo ante el ataque de una mujer en el aparcamiento de un supermercado. El agente fue sorprendido por un carro de la compra que fue lanzado por una señora y que chocó violentamente contra el coche patrulla.

Ante esto el oficial se acercó al vehículo de la agresora, donde se había encerrado para no ser detenida, y le pidió que bajara la ventanilla y que abriese la puerta. La mujer se negó a obedecer por lo que el policía tomó la decisión de esposar el carro de la compra a la manilla de su puerta. «¡No! ¡no! ¡espere!», dijo la señora mientras el policía ataba el carrito. «Es exactamente lo que se merece», señaló otro de los agentes que se encontraban allí. «Deberías estar detenida», advirtió el policía que aplicó esta curiosa justicia.

Este surrealista enfrentamiento entre una señora y las fuerzas del orden fue grabado en video por uno de los agentes y difundido en redes sociales donde se ha vuelto viral con más de 25 millones de reproducciones. «Los problemas modernos requieren soluciones modernas. Respeto señor. Bien hecho», ha escrito un usuario en respuesta.

Ahora bien, muchos internautas han calificado este video como fake o como un montaje de cine. «Eso me parece falso. No parecen policías reales», ha dicho un navegante de internet. «Apuesto a que este tipo es un extra de una película, mira su uniforme, no tiene parches de ciudad o condado y no tiene radio ni arma, solo un par de esposas. Y estoy bastante seguro de que suspenderían a un policía si esposara un carrito de compras a la manija de la puerta de una mujer», ha opinado otro.

