Viento de más de 100 km/h y lluvias intensas: AEMET advierte de un episodio meteorológico severo en estas zonas de España

La AEMET advierte de un intenso episodio meteorológico en estas zonas de España, vientos fuertes y lluvias nos harán volver a la rutina. El fin de este puente de diciembre puede convertirse en una auténtica pesadilla en algunos puntos del país. Estamos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo especialmente complicados de tener en consideración. Con algunas situaciones que pueden ser hasta peligrosas, las alertas de la AEMET son un motivo de extremar las precauciones.

Es importante conocer en todo momento qué es lo que nos está esperando en estos días en los que la inestabilidad puede acabar siendo lo que nos marque de cerca. En especial en estos días en los que realmente el tiempo puede acabar siendo el que nos hará pensar en todo lo que está por llegar. Tenemos que empezar a ver este diciembre que nos indica que el invierno es ya una realidad con algunas novedades destacadas que hasta la fecha no sabíamos que podrían ser claves. Es hora de saber qué nos espera con esta previsión del tiempo que puede cambiarlo todo.

Vientos de más de 100 km/h y lluvias intensas

Lo que nos está esperando es un cambio radical que hasta el momento no sabíamos que podría llegar. Dos de los principales episodios meteorológicos más intensos acabarán siendo una dura realidad en las próximas jornadas, tendremos que empezar a prepararnos para lo peor.

El viento nos hará estar pendientes de unas alertas que son importantísimas. Este enemigo invisible puede acabar siendo el que nos haga cambiar de planes para no realizar actividades al aire libre que pueden incluso ser peligrosas. Será mejor que nos empecemos a preparar para un giro radical que puede ser esencial.

Es hora de conocer la previsión del tiempo de la AEMET en estos días en los que parecerá que el tiempo nos guarda más de una sorpresa del todo inesperada. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos obligará a mirar un poco más allá, con ciertas novedades que acabarán marcando estos días que hasta el momento no sabíamos. Es hora de apostar claramente por un cambio que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante y que serán esenciales.

La AEMET advierte de un episodio meteorológico severo en estas zonas

España se prepara para un episodio meteorológico severo, nada más acabarse un puente que en algunas zonas se alargará un poco más. La movilidad de este retorno de las mini vacaciones o de la vuelta a la rutina marcará este cambio de tendencia al que nos vamos a enfrentar.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Al principio se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y nubosidad baja matinal dejando nieblas en regiones de ambas mesetas, Ebro y depresiones del nordeste, cordillera Cantábrica y Baleares, siendo más densas en Mallorca. Únicamente predominarán los cielos nubosos o cubiertos en el tercio noroeste debido a un frente que a lo largo del día irá penetrando en la Península, terminando por cubrir los cielos en buena parte de su mitad occidental. Las precipitaciones, avanzando de oeste a este, afectarán al cuadrante noroeste, Extremadura y extremo occidental de Andalucía, siendo posibles en regiones aledañas al este de las citadas. Serán más abundantes en el extremo occidental del sistema Central y de la cordillera Cantábrica así como en Galicia, donde se espera que sean persistentes y localmente fuertes en su mitad oeste. Cielos poco nubosos o despejados en Canarias, con calima ligera y con la cola del frente dejando algunos intervalos nubosos a últimas horas en los nortes».

Siguiendo con la misma previsión: «Temperaturas máximas en aumento en la mayor parte de la Península, con pocos cambios en los tercios nordeste y noroeste y algunos descensos en Galicia y noroeste de Castilla y León. Mínimas en descenso en Galicia, bajo Ebro y zonas al norte de ambas mesetas; con predominio de los aumentos en el resto. Pocos cambios térmicos en las islas y ciudades autónomas. Heladas débiles en el Pirineo sin descartar otras montañas del nordeste.

Predominarán los vientos del sur y suroeste en la Península y Baleares, moderados en el archipiélago, cuadrante noroeste y montañas del centro peninsular, Ampurdán y golfo de Cádiz. Llegará a fuerte con rachas muy fuertes en Galicia y área cantábrica, siendo probable superar localmente los 100 km/h. Viento en general flojo en el resto, con predominio de las componentes sur y este rolando a oeste en Canarias».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el oeste de Galicia. Rachas muy fuertes de viento de componente sur en el área cantábrica y en Galicia, localmente por encima de 100 km/h. Probables nieblas densas en Mallorca».