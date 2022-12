‘Las caras, Juan, las caras’: el vídeo de Aitana y Miguel Bernardeau que deja todo claro

La ruptura entre Aitana y Miguel Bernardeau ha sido la noticia más comentada de la semana en nuestro país, con millones de comentarios en redes sociales y una auténtica persecución de los medios para confirmar la noticia y hablar con los protagonistas. Te mostramos las imágenes de las risas de Aitana al escuchar hablar a Miguel Bernardeau sobre su relación, lo cual parece indicar que hace tiempo que ésta terminó.

Los personajes públicos exponen sus vidas al tener trabajos públicos, y aunque como en el caso de Aitana y Miguel Bernardeau nunca hablaron de su relación en público, ni en su momento anunciaron que estaban juntos, sus publicaciones en redes sociales y las imágenes que había de ellos en diferentes situaciones dejaban claro que estaban juntos, felices y enamorados… aunque parece que se les acabó el amor de tanto usarlo.

Las risas de Aitana al escuchar hablar a Miguel Bernardeau sobre su relación

No se sabe realmente cuándo se terminó la relación de Aitana y Miguel, pero sí parece que tras cuatro años juntos la ruptura llegó, y no parece que sea reciente, o al menos sí da la sensación con estas imágenes que las cosas no estaban bien entre ellos. La noticia de la ruptura llegó unos días después del estreno en Disney+ de la serie ‘La Última’, la cual ambos protagonizan, y las redes sociales se llenan cada día de vídeos de las entrevistas promocionales de los días previos al estreno ya que claramente se notaba que había tensión entre ellos, y no de la buena precisamente.

En este vídeo compartido por Sergio Navarro en TikTok (@sergionavarru), se ve cómo Aitana se parte de la risa con un comentario que hace su por entonces quizás ya ex novio Miguel Bernardeau. Al hablar de cómo surgió la idea de hacer esta serie juntos, el actor contaba que «no era nuestra idea hacer algo juntos, nosotros estábamos felices como estábamos…» y la cantante no pudo contener la risa, lo que dejó un poco cortado a Miguel, que siguió contando la anécdota de cómo surgió la serie.

En una situación que se aprecia bastante tensa, las risas de Aitana al escuchar a Miguel Bernardeau decir «estábamos felices juntos» denotan que eso no es cierto, y claro, si en el momento en el que surge la idea de la serie ya no estaban felices juntos tenemos que irnos muy atrás en el tiempo, quizás más de un año, ya que entre que surge la idea, se escribe, se produce, se rueda, se edita y llega a la plataforma pasa como mínimo ese tiempo.

No se sabe aún qué habrá pasado entre ellos y por qué se terminó su relación, pero parece claro que Aitana no tenía muchas ganas de fingir ante la prensa por mucho que fuera una serie protagonizada por los dos.