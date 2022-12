El pasado 14 de diciembre, salió a la luz que Aitana y Miguel Bernardeau habrían puesto fin a su relación después de cuatro años juntos. Desde entonces, la ruptura de la artista y el actor ha sido uno de los temas más comentados de los últimos días.

Su relación comenzó en el año 2018, justo en el momento del boom de Operación Triunfo, el programa que catapultó a la catalana a la fama, y del éxito mundial de Élite, la ficción de Netflix que posicionó a Miguel como uno de los actores más prometedores de nuestro país.

En sus inicios, debido al éxito de ambos, la relación fue muy mediática. Tanto que la artista y el actor sufrieron un acoso por parte de los medios durante meses. Y la historia podría volver a repetirse, pues desde que se conoció la noticia de su ruptura, las declaraciones de Aitana y Miguel Bernardeau se cotizan alto.

En las últimas semanas también han sido muy buscadas las canciones de la artista catalana que giran en torno a una ruptura. Canciones que en el momento de su composición, la propia Aitana confesó en varias ocasiones que se imaginaba que una hipotética ruptura con Miguel para inspirarse.

En palabras de la propia Aitana: «Muchas veces me pongo en situaciones como que lo he dejado con él y me invento mis historias en la cabeza y empiezo a escribir. Es un poco loco, porque a veces salgo del estudio un poco depresiva y luego le veo y digo: ‘¡Ah, claro! que seguimos siendo novios». Entre estas canciones nos encontramos con las siguientes:

Con la miel en los labios

Escrita en el año 2019, Con la miel en los labios fue la primera canción que Aitana compuso inspirándose en una historia personal. No obstante, no era una situación real, sino que para componerla se imaginó que se terminaba su relación con Miguel.

“Para mí esta canción es muy especial porque la escribí para alguien que quiero muchísimo, y me puse en la peor situación, que era que ya no estuviésemos juntos. Entonces, claro, imaginaos lo doloroso que es para mí cantar esta canción poniéndome en ese lugar. Es una canción muy bonita o, por lo menos, así la siento yo”, expresó la artista durante uno de los conciertos de la gira 11 Razones+ Tour.

Berlín

Berlín fue el primer adelanto del tercer disco de Aitana. Se trata de una canción publicada el año pasado, que la artista compuso cuando Miguel se trasladó a la capital alemana para rodar 1899, la nueva serie de Netflix que protagoniza.

La reacción del propio Miguel Bernardeau al escuchar la canción por primera vez fue la siguiente: «Me dijo: ‘Es que, claro, la gente cuando escuche esto va a pensar que nos odiamos y que lo hemos dejado’. Y la verdad es que es un poco heavy, pero bueno, él lo entiende…», expresó Aitana durante su charla con Ibai Llanos.

Otra Vez

Presentada por primera vez durante el primer concierto de la gira 11 Razones+ Tour, Otra Vez es el último adelanto del tercer disco de Aitana hasta la fecha. Una canción que tras haber salido a la luz la noticia de la ruptura de la pareja, podría haber sido premonitoria.

«Nuestra cama ya está congelada, tu mirada no me dice nada. Será que esto fue un cuento de hadas y que realmente tú no me amabas. Y otra vez, intenté buscarte y no te encontré, quisiste mentirme y lo noté en tu piel, para que quedarme si el amor se fue», dice una de las estrofas. ¿Casualidad?.