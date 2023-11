La vida después de Papuchi: ¿Qué ha pasado con los hijos pequeños de Julio Iglesias Puga?

Julio Iglesias es conocido a nivel nacional e internacional y esto ha hecho que su familia también alcance una gran repercusión a nivel mediático. Su padre murió en 2005, cariñosamente le llamaban Papuchi y se convirtió en un rostro muy popular. La última vez que se enamoró fue de Ronna Keitt e incluso tuvieron hijos juntos, pero ¿qué ha pasado con ellos? Antes de desvelarlo debemos tener en cuenta que la vida de Ronna cambió mucho desde la muerte de Papuchi.

La relación empezó en los 90

Julio Iglesias Puga era un ginecólogo muy reconocido que fue apodado cariñosamente como Papuchi. Su vida ocupó las páginas de las revistas de la época, pero ¿por qué fue tan importante? Lo cierto es que protagonizó varios revuelos y el último dio mucho de qué hablar. En 1990 le pillaron en la madrileña calle Paseo de la Habana, donde vivía el boxeador Pedro Carrasco, acompañado por una misteriosa mujer. No tardó en salir a la luz su identidad: era Ronna Keitt y pronto se convirtió en su segunda mujer. “Vi pasar a una morenita muy guapa, muy mona. Y a mí me encantan las morenitas”, explicó en su momento.

El padre de Julio Iglesias sorprendió a todos al confirmar que estaba enamorado. Por entonces tenía 65 años y una fama de conquistador que daba mucho de qué hablar. Enseguida formalizó su relación con Ronna, a pesar de los comentarios que estaban circulando. “En un principio, cuando la conocí, pensé que Ronna iba a ser una relación esporádica. Una especie de entretenimiento, como otros muchos que he tenido. Pero me enamoré”, reconoció. Por eso en 2001 formalizaron su relación pasando por el altar.

La vida actual de los hijos de Papuchi

Los hijos de Papuchi son conocidos por ser hermanos de Julio Iglesias, pero llevan una vida completamente tranquila y alejada del foco mediático. De hecho nunca han intentado convertirse en protagonistas de la crónica social. La propia Ronna Keitt ocupó un papel muy discreto después de la muerte del famoso ginecólogo. Lo cierto es que atravesó un momento bastante duro, pues Papuchi se murió justo después de enterarse que iba a volver a ser padre.

Ronna Keitt y Julio Iglesias Puga se convirtieron en padres por primera vez en 2004. Tuvieron un niño al que llamaron Jaime Nathaniel, pero desgraciadamente no disfrutó mucho de su padre. El ginecólogo murió en 2005, poco después de anunciar que Ronna estaba embarazada de nuevo. Estaba esperando una niña a la que llamaron Ruth, quien nació siete meses después del fallecimiento de Papuchi. Desde ese momento poco se ha sabido de los dos últimos hijos del doctor.

Su relación actual con Julio Iglesias

Julio José Iglesias, el hijo de Julio Iglesias, aseguró que su padre sí tenía relación con los hijos de Ronna Keitt. Al final de cuentas eran sus hermanos y nunca se ha despegado emocionalmente de ellos, a pesar de que vivan en ciudades diferentes. No obstante Julio José reconoció que él no tenía contacto con la última mujer de su abuelo.

“Mi padre y Miranda sí tienen contacto con Ronna, pero ni mis hermanos ni yo lo tenemos. No me preguntes por qué, porque ni yo mismo sé el motivo”, narró en ‘Lazos de sangre’. Es decir, en la actualidad los hijos de Ronna no tienen contacto con sus sobrinos.