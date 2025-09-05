El viaje de Sofía Suescun y Kiko Jiménez a Tailandia que por poco no cuentan: «Casi nos cuesta la vida»

«Bangkok no se visita, se sobrevive y se ama». Con esa frase tan simple ha definido Sofía Suescun sus vacaciones en Tailandia. La creadora de contenidos se alejó de España en su momento más polémico y decidió emprender una nueva aventura junto a su novio. A pesar de los rumores, los hechos demuestran que se ha dado una nueva oportunidad con Kiko Jiménez. Este último ha utilizado sus redes sociales para explicar cómo ha sido el viaje que ha realizado con su pareja durante las vacaciones de verano. Han estado a punto de no poder contarlo, pero afortunadamente todo ha quedado en un susto y ahora pueden reírse de la aventura que han vivido.

«Hoy ha sido una mañana un poco accidentada, hemos ido por la selva buscando playas secretas y han aparecido de repente dos perros bastante agresivos, me han perseguido como para atacarme y me he tenido que subir a un árbol acojonado», ha empezado diciendo el colaborador de Fiesta. Y ha terminado su relato diciendo: «Finalmente, hemos podido llegar a la playa increíble, aunque casi nos cuesta la vida». Más adelante ha compartido una fotografía de un destino paradisíaco con un mensaje que ha confirmado su estado de nervios: «Vivos de milagro. Llegamos a la playa secreta».

Kiko Jiménez a retomado su faceta de influencer después de la sonada aparición de Juan Faro, un empresario que, hasta hace muy poco, era amigo suyo y se seguían mutuamente en Instagram. El problema es que una conocida revista asegura que entre Juan y Sofía ha habido un acercamiento y varias «citas secretas» que han puesto en peligro el noviazgo entre Suescun y su novio.

«Ellos se conocen por redes sociales, Sofía empieza a hablar con Juan Faro, ella se ilusiona hasta el punto de querer algo más con él. Juan no le promete nada, Sofía tiene pareja, por lo cual no se cierra a conocerla, pero sería importante que Sofía cerrase esa relación para poder iniciar otra con él. Los dos están en momentos vitales diferentes, Juan no puede prometer una relación de larga duración con Sofía y ella no da ese paso», explicaron en el plató de TadeAR. Supuestamente, fue Juan el que rechazó a la reina de los realities y la bloqueó en sus redes sociales para que nadie pudiera descubrir el secreto que tenían en común.

Una aventura inolvidable

Sofía Suescun y Kiko Jiménez han exprimido al máximo su viaje a Tailandia y, fieles a su estilo, han querido compartir con todos sus seguidores cada detalle de la aventura. No sólo se han dejado llevar por el ritmo frenético de Bangkok y sus rincones más turísticos, también se han atrevido con uno de los aspectos que más sorprenden a los viajeros: la gastronomía local.

En el país asiático es muy común encontrar en los mercados y puestos callejeros toda una variedad de insectos listos para comer, desde cucarachas y saltamontes hasta larvas, polillas o escorpiones, con casi doscientas especies diferentes que forman parte de la dieta habitual. Aunque en España pueda sonar chocante, en Tailandia estos alimentos son considerados un auténtico manjar, valorados no solo por su sabor particular sino también por su alto contenido en nutrientes y proteínas. La pareja se acercó a uno de estos carritos ambulantes, muy populares en la capital, y no dudó en fotografiar cada detalle para mostrarlo en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sofía Suescun (@sofiasuescun)

Durante este recorrido gastronómico, Sofía fue la más atrevida y quiso retratar los productos más impactantes que encontró, entre los que destacaban varios escorpiones de gran tamaño y hasta una serpiente que estaba lista para cocinar. La imagen causó auténtica impresión entre sus seguidores, que rápidamente reaccionaron con sorpresa y curiosidad. Ella, consciente del revuelo que podía generar, acompañó la fotografía con una pregunta directa: «¿Os lo comeríais?». Con este gesto, ha demostrado que vuelve a ser la misma de siempre y que no tiene miedo a las advertencias que ha recibido por parte de su familia.

Los ataques de los Suescun

En un giro inesperado de los acontecimientos, Maite Galdeano y Cristian Suescun han formado equipo para posicionarse en contra de Kiko Jiménez. Le acusan de estar aprovechándose de Sofía e incluso han sacado a la luz los episodios que el colaborador vivió durante su relación con Gloria Camila. Tal y como hemos ido contando en OKDIARIO, la situación ha empeorado notablemente y Kiko se ha visto en la obligación de emprender acciones legales. Según contó en Fiesta, va a consultar con sus abogados cuáles son los pasos que debe seguir para frenar esta historia.

Se avecina una temporada complicada para Jiménez porque, aunque no quiera hablar del tema hasta que el juez dicte sentencia, está expuesto debido a su trabajo en Telecinco. Es uno de los tertulianos de la cadena y antes o después tendrá que romper su silencio. La pregunta es: ¿Qué tono utilizará después de haber estado desaparecido tanto tiempo?