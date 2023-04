Van a pillar: la DGT podrá multarte con 200 euros si te la pasas

Todo apunta a que la movilidad en las ciudades españolas cambiará de una manera radical en los próximos meses. Con base en la Ley de Cambio Climático, todos los municipios de más de 50.000 habitantes deben implantar sus propias Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para mejorar la calidad del aire y reducir los niveles de contaminación.

«Las ZBE deberán contribuir a mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático y se velará porque las medidas asociadas al cumplimiento de estos fines promuevan el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica, el impulso del cambio modal y la promoción de la eficiencia energética en el uso de los medios de transporte», señala el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Una normativa de obligado cumplimiento, aunque no existe un criterio común sobre cuáles son los tipo de vehículos que pueden circular por el interior de las ZBE. Son los Ayuntamientos los que, a través de las ordenanzas municipales, imponen las restricciones que consideren oportunas.

En el caso de Madrid, en la ZBE Distrito Centro no pueden circular los vehículos con distintivo B y C, excepto si estacionan en un aparcamiento de acceso público autorizado por el Ayuntamiento. Los vehículos con distintivo B y C también pueden circular si van directos a una plaza de garaje. En este caso, deben comunicarlo previamente al Ayuntamiento. Por lo tanto, los únicos vehículos que pueden acceder y circular libremente son aquellos que tienen el distintivo medioambiental ECO y CERO.

: «vehículos eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural y gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP)». CERO: «vehículos eléctricos de batería (BEV), eléctricos de autonomía extendida (REEV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de 40 km o vehículos de pila de combustible».

Señal R-120

En 2023 existe cierta moratoria para activar las ZBE en las localidades de más de 50.000 habitantes. Pero en 2024 se sancionará a todas las que no cuenten con ellas, así que, ante este cambio en la movilidad, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha diseñado la nueva señal R-120, que deberá ir acompañada de un panel complementario, el S-860.

La señal R-120 advierte a los conductores de la prohibición de acceso a vehículos según cuál sea su distintivo ambiental. Mientras, el cartel complementario S-880 indican qué vehículos pueden acceder a las ZBE y bajo qué condiciones pueden hacerlo.

Quienes no cumplan la normativa, según establece la última Ley de Tráfico, se enfrentarán a una multa de 200 euros al tratarse de una infracción de carácter grave.