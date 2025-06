La tremenda oferta de Grison de ‘La Revuelta’ con la que ficharía por ‘El Hormiguero’: «Me llevo hasta a los niños»

Grison, uno de los rostros más mediáticos de La Revuelta, ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación mediática tras una intervención que no ha dejado a nadie indiferente. El colaborador habitual de las noches en La 1 ha hablado abiertamente sobre el eterno pulso entre su programa y El Hormiguero, pero lo ha hecho con un giro inesperado: entre bromas y verdades, se ha pronunciado sobre qué condiciones le harían cambiar de equipo y sumarse al espacio que conduce Pablo Motos. Unas declaraciones que, aunque revestidas de humor, han dado mucho que hablar.

Desde que La Revuelta aterrizó en TVE, la comparación con el exitoso programa de Antena 3 ha sido inevitable. Aunque ya no ocupan titulares a diario como al principio, la competencia entre ambos formatos sigue vigente. Lo que comenzó como una apuesta novedosa por parte de la cadena pública derivó rápidamente en una rivalidad con El Hormiguero, consolidado como el espacio más visto en su horario gracias a su combinación de entrevistas, espectáculo y humor.

Grison se ha pronunciado en ese contexto durante una entrevista en el pódcast Tómatelo con vino, en la que ha dejado clara su visión sobre la relación entre ambos formatos. A pesar de que desde El Hormiguero no han hecho demasiadas referencias a la existencia de su rival en TVE, el humorista no ha dejado pasar la oportunidad de dar su opinión al respecto. En sus palabras, ese silencio no les molesta: «No hay mejor desprecio que no hacer aprecio, no nos mencionan y a nosotros nos parece muy gracioso».

‘El Hormiguero’, el programa estrella de la televisión

Aunque las dinámicas televisivas tienden a crear enfrentamientos polarizados, Grison ha desmontado cualquier visión excesivamente hostil entre ambos bandos. De hecho, ha reconocido que mantiene una buena relación con parte del equipo del programa de Antena 3, como Juan y Damián, conocidos por interpretar a las icónicas hormigas. Además, ha asegurado que sigue siendo espectador habitual del espacio presentado por Pablo Motos: «Es un programa que veo muchas noches, está guapo y he colaborado allí».

Este tipo de comentarios han sorprendido a muchos, especialmente porque provienen de alguien que actualmente forma parte activa del espacio considerado como competencia directa. Lejos de mostrar animosidad, Grison ha elogiado también el trabajo que se realiza desde el plató de El Hormiguero, destacando el mérito de su equipo técnico y creativo. «Es que allí se curra mucho, nosotros hacemos cuatro horas, pero yo sé lo que cuesta eso… La peña que trabaja allí le echa horas, es un programa muy elaborado», ha afirmado, dejando ver que el respeto profesional existe más allá de las cifras de audiencia.

La oferta que Grison no podría rechazar

El momento más llamativo de la entrevista llegó cuando el humorista tuvo que responder a una pregunta comprometida: ¿cuánto dinero haría falta para que dejara La Revuelta y fichara por El Hormiguero? Aunque inicialmente se mostró titubeante y evitó una respuesta directa, acabó accediendo a poner una cifra sobre la mesa. Lo hizo entre risas, pero sus palabras no han pasado desapercibidas: «Por un kilo sí que me voy, me llevo hasta a los niños allí».

Esa espontánea afirmación, pronunciada con humor, sirvió para ilustrar con qué condiciones Grison estaría dispuesto a cambiar de aires. Incluso se permitió jugar con la posibilidad de compaginar ambos formatos si fuera necesario: «Incluso por medio me iría también, igual podría hacer las dos cosas, por la tarde a un lado y luego al otro». De esta manera, dejó entrever que la cuestión no es tanto de lealtades como de equilibrio profesional y económico.

‘La Revuelta’ pierde ante ‘El Hormiguero’

Más allá de la parte divertida de sus declaraciones, lo cierto es que esta intervención de Grison ha reavivado una tensión que parecía enterrada. Aunque en apariencia los dos programas han aprendido a convivir, la sombra de la competencia sigue planeando. Los espectadores, atentos a los gestos, han vuelto a comentar en redes sociales lo mucho que simboliza cada palabra pronunciada por figuras con tanto peso en el panorama televisivo actual. Para algunos, Grison simplemente jugó con la provocación y el humor. Para otros, sus frases revelan un trasfondo que podría tener implicaciones si alguna vez se materializara una oferta en firme.

El gesto de sentarse a hablar abiertamente sobre el rival y de ponerle cifra a un hipotético fichaje ha añadido una capa de complejidad a la relación entre La Revuelta y El Hormiguero. Grison, que hasta ahora había mantenido una imagen algo más comedida, ha demostrado que también sabe cómo sacudir el avispero mediático. Y lo ha hecho, además, sin perder el tono distendido que le caracteriza y que le ha convertido en una pieza fundamental de su actual programa.

Como era de esperar, sus palabras han generado una cascada de reacciones. La Revuelta ha perdido el duelo de audiencias y algunos han aplaudido la sinceridad de Grison. Pero también ha habido quienes han interpretado sus declaraciones como una forma sutil de lanzar un mensaje a la competencia. En todo caso, lo que está claro es que su intervención ha devuelto momentáneamente el foco al eterno duelo entre dos de los programas más comentados del horario estelar en España.