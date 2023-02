Anabel Pantoja deja en ridículo a su tía, Isabel Pantoja ante una torpeza que ha hecho salir a la luz su peor secreto. La sobrina de la tonadillera es una de sus grandes seguidoras que no ha dudado en dejar salir uno de los secretos ocultos de la cantante. Anabel ha estado con Isabel en su exitosa gira por Estados Unidos. En el escenario su torpeza ha dejado salir uno de los trucos de Isabel para saberse todas las letras, algo que ha dejado a las redes sociales en shock.

El ridículo de Isabel Pantoja ante la torpeza de Anabel deja al descubierto su peor secreto

Isabel Pantoja lleva décadas cantando por los escenarios de medio mundo, algo que le ha servido para tener tablas, pero también ciertas inseguridades. Su repertorio de canciones se lo sabe todo seguidor de su música. Puede cometer algún error, pero lo llamativo es que ella misma tema equivocarse.

Por ese motivo, tal y como hemos visto en un descuido de la mismísima Anabel Pantoja ha aparecido un Power Point como el que se utiliza en la presentación de los trabajos escolares para que no haya ningún error. Cada palabra que sale de la boca de la cantante empieza y acaba de la mano de unas canciones que van siguiendo el ritmo de la música.

Anabel ha desvelado el secreto o el truco que utiliza para que no se equivoque en nada. Sus canciones siguen el ritmo y la letra sin ningún fallo. Si en algún momento la cantante se equivoca no duda en mirar la pantalla. Aunque es una artista que lleva décadas cantando una y otra vez las mismas canciones, siempre hay margen de error.

Que Isabel Pantoja no se sabe las letras de sus canciones y tiene que estar Anabel Pantoja en el concierto pasando unas diapositivas con las letras en un PowerPoint :_ pic.twitter.com/BuWiAhrkFW — 🥀 (@sugarcriminal) February 12, 2023

El fallo principal de esta publicación es la revelación de un tipo de elemento que quizás nadie conocía. Sobre el escenario los nervios están presentes para todos. No solo para las artistas como Isabel Pantoja, no es la única cantante que usa este truco. Algunos políticos o presentadores de televisión también van leyendo lo que dicen, aunque en su caso es contenido nuevo y no una canción que llevan años cantando.

El clan Pantoja ha vivido un nuevo zasca en redes sociales ante la publicación de este error de Anabel que ha dejado a su tía en mal lugar. No obstante, Isabel Pantoja, leyendo sus canciones o no, sigue cantando por medio mundo, disfrutando de una gira plagada de éxitos.