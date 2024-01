Todo sobre Bruno Vila: su edad, estudios, en qué trabaja y cómo ha llegado a Telecinco

¿Cómo ha llegado Bruno Vila a Telecinco? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el joven de 23 años nunca ha tenido intención de ser famoso. Ha invertido gran parte de su tiempo en formarse, pues desde que era muy pequeño brilló en los estudios y quiso aprovechar esta virtud. Ahora se ha convertido en uno de los rostros más destacados de Mediaset y está concursando en ‘Bailando con las estrellas’, el concurso que presenta con éxito Jesús Vázquez los sábados por la noche. Lo cierto es que Bruno ya tiene experiencia en realities, pues ha estado trabajando durante 150 programas junto a Ion Aramendi.

Bruno Vila ha despertado una gran curiosidad entre el público, por eso se ha visto obligado a dar explicaciones. En las últimas horas ha dado una entrevista para que sus fans entiendan cómo ha conseguido hacerse tan famoso. O insiste en que hace años estaba muy centrado en sus estudios. «Todos los días me levantaba temprano, cogía el tren y me iba a la universidad, a la Facultad de Derecho en Santiago y no volvía hasta por la tarde. Era una hora de ida y otra de vuelta, así que me daba bastante tute. Por eso ya estaba acostumbrado a las jornadas intensas como las que estoy viviendo con ‘Reacción en cadena’ y ‘Bailando con las estrellas’ sin problemas».

Bruno es muy disciplinado, por eso le propusieron trabajar de bailarín para Telecinco. Ahora todo el mundo está hablando de él, así que es un buen momento para recordar cómo ha sido su trayectoria mediática. Nació el 7 de enero de 2001 en Villagarcía de Arousa, localidad que le inspiró para formar un grupo junto a sus amigos Borjamina y Raúl. Los tres se hacen llamar ‘Mozos de Arousa’ y le han robado gran parte del protagonismo ‘Reacción en cadena’, programa de Ion Aramendi.

¿Cuáles son sus estudios?

Aunque ahora invierte mucho tiempo en su faceta televisiva, Bruno Vila ha estudiado Derecho. Saltó a la fama gracias a proyectos como e ‘El Cazador’ o ‘Bloqueados por el muro’ y ahora está triunfando en Mediaset gracias al concurso de baile presentado por Jesús Vázquez, concurso en el que comparte tiempo con personalidades tan destacadas como: Jonan Wiergo, Athenea Pérez, Bruno Vila, José Manuel Pinto, Sheila Casas, Adrián Lastra, Mala Rodríguez. Teniendo en cuenta la competencia, antes de empezar declaró: «Me da miedo, me da vértigo, sí. Pero vamos a ello. Si tienes miedo a bailar, tienes que salir a la pista».

Bruno ha sabido aprovechar su tirón mediático y en estos momentos también se dedica a las redes sociales. En su cuenta de Instagram acumula casi 30.000 seguidores, así que podríamos decir que es un creador de contenido en potencia, aunque de momento no ha colaborado con ninguna firma de moda importante. Ese no es su objetivo. Lo que realmente busca es divertirse y sacar el máximo partido de la experiencia.

Así llegó a televisión

Bruno Vila asegura que no estaba viviendo una buena época cuando encontró la ocasión de participar en la pequeña pantalla. Se sentía estancado y consideraba que había llegado el momento de dar un paso adelante, por eso se puso manos a la obra. «Cuando estaba estudiando Derecho no estaba en un buen momento personal porque no me sentía realizado, no sentía que ese fuera mi sitio, no era feliz. Y lo digo claramente porque vivimos en una sociedad en la que parece que hay que aparentar ser feliz todo el rato y no, yo no era feliz», declara en el diario ‘El Español’.

Ahora considera que ha dejado atrás sus fantasmas del pasado y no quiere pensar en qué pasará en el futuro. De momento no sabe si retomará su formación de abogado. No descarta ninguna posibilidad, lo único que exige es exprimir cada segundo al máximo. «Vivo el día a día, no me pongo expectativas de después de esto qué vendrá o qué no vendrá. Ahora estoy en ‘Reacción en cadena’ y en ‘Bailando con las estrellas’. A lo mejor en tres semanas estoy en una radio, solo en el concurso de Ion, solo en Bailando con las Estrellas, o en ninguno».

Su participación en ‘Bailando con las estrellas’

Bruno Vila reconoce que nunca se había planteado formar parte del casting de un concurso de baile, pero cree que está capacitado para entretener al público y ha decidido dar un paso adelante y aceptar la propuesta de Telecinco. No hay reto que se le resista e insiste en que la única clave del éxito es esforzarse al máximo. «Cantar no se me da muy bien, pero bailar, a ver qué tal… Los espectadores me tienen que ver los sábados por la noche en Telecinco. Reconozco que no me siento muy coordinado y me da cierto vértigo concursar en el programa, pero, precisamente por eso, lo considero un reto muy emocionante», declaró antes de empezar el concurso.

Ha sido sincero y ha dicho: «Nunca he bailado, no es mi fuerte, pero me considero buen alumno en el sentido de que, para mí, mi compañera es como mi profesora y le hago mucho caso. La atiendo todo el tiempo y trato de aprender de ella lo máximo posible».