Jonan Wiergo, en urgencias tras perder sangre por la nariz durante 40 minutos

Jonan Wiergo está viviendo uno de los años más intensos de toda su vida. Y siendo honestos, no es para menos. Uno de los tantos sueños que ha cumplido en los últimos meses ha sido su participación en Supervivientes 2023, donde acabó finalista. Ahora, está siendo noticia por algo que nada tiene que ver con esta aventura.

Recientemente, el influencer ha asustado muchísimo a sus seguidores. ¿El motivo? Publicar (y posteriormente borrar) una fotografía en la que aparecía ensangrentado. Al ser consciente de la preocupación que podría generar, Jonan Wiergo ha querido explicar qué es lo que le ha ocurrido exactamente.

Entre otras cuestiones, ha confirmado que se ha visto en la obligación de acudir a urgencias para tratar de poner solución a un intenso sangrado de nariz que no había forma de parar. Jonan Wiergo, a través de sus historias de Instagram, quiso explicar el motivo por el que eliminó la publicación: «Lo he borrado porque no quería preocupar».

«Esta mañana, paseando a Byron, me subió la tensión y empecé a sangrar heavy por la nariz durante 40 minutos, hasta que vino la ambulancia y ni en el hospital paraba de sangrar», aseguró Jonan Wiergo a sus seguidores de la mencionada red social. En el parque, junto a su perro que solamente quería jugar, se vio en una situación en la que no sabía cómo actuar.

«Lo mejor es que ha pasado gente por delante de mí que me veía con las manos de sangre y no se ha dignado a parar, y yo sin pañuelos ni fuente cerca», aseguró el influencer. Al parecer, lo que tenía era la tensión muy alta, por lo que el cuerpo le estaba pidiendo un descanso. Tras su paso por el hospital, regresó a casa para poder recuperarse por completo de este gran susto.