Todo sobre Antón Carreño: biografía, vida personal y trayectoria musical

Antón Carreño nació el 22 de junio de 1995 en Madrid, en el seno de una familia amante de la música. Desde pequeño mostró un interés profundo por los instrumentos musicales, comenzando con el cajón y la guitarra, lo que marcó el inicio de su pasión por el pop-rock. Su formación se consolidó en la Escuela de Música Creativa de Madrid, donde desarrolló tanto técnica como conocimientos de composición y producción musical.

A los 18 años decidió ampliar sus horizontes y se trasladó a Estados Unidos, donde formó parte de una banda local que le permitió adquirir experiencia en escenarios internacionales. Esta etapa fue clave para pulir su estilo y ganar confianza como músico profesional antes de regresar a España y unirse a Taburete en 2014, banda que fundó junto a Willy Bárcenas.

Carrera musical

Con Taburete, Carreño ha participado en la creación de varios álbumes de estudio:

Tres tequilas (2016)

Dr. Charas (2016)

Madame Ayahuasca (2018)

La broma infinita (2021)

Matadero 5 (2022)

El perro que fuma (2025)

La banda se ha destacado por mezclar ritmos pegadizos con letras provocadoras, un estilo que ha conquistado al público joven y se ha consolidado en festivales, conciertos y plataformas digitales. La versatilidad de Carreño como guitarrista y compositor ha sido determinante para que Taburete mantenga su frescura y relevancia en la música española contemporánea.

Vida personal

Antón Carreño es conocido por su perfil discreto en los medios. En 2019, se conoció su relación con Carlota Weber Mazuecos, una modelo e influencer de origen germano-español.

Apariciones en medios

Además de su carrera musical, Carreño ha incursionado en la actuación, participando en el videoclip de la canción «Calçots y Mangos» de Taburete, lanzado en 2021.

Redes sociales

Carreño mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional.