Todas las mujeres que le han dicho que no a Bertín Osborne

Bertín Osborne es un rostro más que conocido en la televisión y a sus 68 años aún se mantiene en plena forma. Son muchos los que han seguido su carrera, pero su trabajo no ha acabado de encajar con otros sonados nombres de la industria como Nuria Roca o Anne Igartiburu. Es común que los presentadores más conocidos de la pequeña pantalla acaben coincidiendo en los platós de televisión, pero hay varias presentadoras que han dicho que no a colaborar con el presentador.

Bertín Osborne y su peculiar estilo al presentar

Cada presentador tiene su manera de trabajar para conseguir el mejor resultado en sus programas, el cantante y presentadores de televisión ha dejado ver su trabajo en multitud de ocasiones durante su carrera, pero su estilo es el que ha hecho que varias profesionales no quieran colaborar con el mismo.

La improvisación frente a la pantalla es una de las facetas de su trabajo que no acaba de encajar con otros profesionales del sector. Muchos no acaban de sentirse cómodos o compartir la capacidad de improvisar que Bertín Osborne tiene, por ello, hacer un formato juntos podría resultar complicado o imposible para conseguir un buen resultado.

Muchos presentadores se apoyan en un orden pautado o en un guion para conseguir un resultado excelente durante sus trabajos, sobre todo al colaborar con otros profesionales. De esta manera, se consigue que los estilos de cada persona conecten y se crea un ritmo para los programas. Sin embargo, cuando se trata de Bertín Osborne, esto puede resultar complejo.

Este presentador opta por ponerse frente a la cámara y fluir según lo que vaya pidiendo el programa. Con esta manera de trabajar, Bertín Osborne puede sacar a relucir todos sus recursos frente a la cámara y consigue mostrarse natural en los platós. Esto puede resultar complejo o incluso provocar nerviosismo en quienes no trabajan de la misma manera, por ello, han optado por no colaborar.

Esta situación se ha hecho presente con otros profesionales como Ana Obregón o Anne Igartiburu. La misma Anna, que ya es un rostro más que conocidos en las pantallas de Televisión Española, comentaba su opinión sobre colaborar en las campanadas con Bertín Osborne, ella comenta con un tono de humor que él «Está repanchingado, todo le da igual y es que encima todo le sale bien. Carrillón, cuartos y campanada y feliz año»

Parece que sus estilos no son compatibles y Bertín Osborne no dudó en darle la razón a la presentadora. Esta no es una situación nueva para Bertín, pues ya se había encontrado con otros profesionales que les costaba adaptarse a su estilo improvisado en la pequeña pantalla.

Él mismo contó que Ana Obregón tenía una cláusula de no trabajar juntos, pues para ella era imposible trabajar con él sin ponerse nerviosa. Ella se aprendía todo a la perfección antes de ponerse frente a las cámaras y él optaba por un discurso improvisado, estilos incompatibles que llevaron a estos amigos a no colaborar frente a las cámaras.