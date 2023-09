Todas las ex de Joe Jonas se posicionan: Sophie Turner tenía razón

Todo el mundo conoce a Joe Jonas gracias a su participación en la mítica banda Jonas Brothers, pero lo cierto es que es un artista muy completo. Tiene 34 años y ya ha triunfado en muchas disciplinas. Es cantante, músico, actor y bailarín, por eso disfruta de un reconocimiento internacional. Los paparazzi están pendientes de todos sus pasos, de ahí que no pueda esconder ningún secreto. Lo último que ha pasado le ha convertido en noticia: sus dos ex más famosas han tenido un encuentro.

La ruptura entre Sophie Turner y Joe Jonas todavía sigue dando mucho de qué hablar. Después de siete años de feliz matrimonio, la pareja confirmó este verano que había emprendido caminos diferentes. El artista vendió su mansión de Miami, que era la residencia familiar, para iniciar una nueva aventura. Las alarmas saltaron porque se quitó el anillo de casado, así que no tuvo más remedio que dar un paso adelante y reconocer que había iniciado un proceso de divorcio. Pero, ¿qué ha pasado ahora?

Las exparejas de Joe Jonas se ponen de acuerdo

Los motivos de la separación entre Joe Jonas y Sophie Turner todavía son un misterio. El entorno del cantante asegura que tenían estilos de vida incompatibles y aficiones diferentes, pero la familia de Turner maneja otra versión. Supuestamente entraron en crisis después del segundo embarazo de la actriz y no lograron superar el bache. Ellos no se han pronunciado, así que lo único que está claro es que la relación que empezaron en 2016 forma parte del olvido.

A nadie le ha extrañado que Sophie Turner rehaga su vida después del divorcio y tampoco ha sorprendido que tenga una cita con Taylor Swift. Lo que ha llamado la atención es que se hayan dejado fotografiar justo ahora que la protagonista de ‘Juego de Tronos’ está recién separada. Taylor fue novia de Joe Jonas durante un breve periodo de tiempo en 2008. Después siguieron siendo amigos, pero los últimos hechos demuestran que Swift no se ha decantado por él. Era amiga de ambos, pero después de la ruptura ha tomado partido.

La ruptura fue un escándalo

Durante el tiempo que estuvieron juntos, Taylor Swift y el integrante de Jonas Brothers formaron una pareja icónica. De hecho la cantante le dedicó varios temas, como ‘Mr. Perfectly Fine’ o ‘You All Over Me’. Sin embargo Joe rompió con ella a través de una llamada telefónica que solo duró 25 segundos. Estuvieron una temporada distanciados, pero después enterraron los problemas y se hicieron grandes amigos. Hasta ahora. Taylor se habría dado cuenta de que Turner ha podido vivir una situación parecida y no le quiere dar la espalda.

Sophie Turner no se equivocaba

Sophie Turner siempre supo que podía confiar en la cantante y no se equivocaba. Estaba en lo cierto, pues después de su divorcio ha contado con su apoyo. Taylor también disfrutaba de una estrecha amistad con Joe Jonas, pero los últimos hechos demuestran que este vínculo podría romperse para siempre. Los tres: Sophie, Tayor y Joe eran un trío perseguido por los paparazzi americanos porque daban mucho de qué hablar, por eso hay tanta gente pendiente del desenlace de esta historia.