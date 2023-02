El tío de Rafa Nadal suelta la bomba y desvela un secreto de su sobrino

Si alguien conoce a la perfección a Rafa Nadal, tanto dentro como fuera de la pista, ese es su tío, Toni Nadal, que fue entrenador suyo desde que era un niño y hasta 2017, cuando decidió ceder, de mutuo acuerdo con el tenista, la responsabilidad a un buen amigo de Rafael como es Carlos Moyá. Desde entonces, Toni se ha pasado de forma habitual por los medios de comunicación, donde sus discursos acostumbran a calar hondo. Entre todos ellos destacó uno en el que explicaba los motivos por los que Nadal se ha convertido en una estrella de nivel histórico dentro del mundo del tenis y también del deporte español y mundial.

Todo circulaba en base al sambenito que tiene impuesto Rafa Nadal de que sus resultados se deben a su gran físico y a su capacidad de pasar bolas. Toni Nadal, el que moldeó el estilo de juego de la leyenda, quiso puntualizar varios aspectos y se centró en algo en lo que muchos no habíamos reparado en su relación con el tenis, si bien siempre se ha destacado de Rafa: la humildad y la normalidad. «Absolutamente todo se puede entrenar, pero no todo el mundo puede ser un número uno. He visto a un tipo que, a pesar de ser muy bueno, ha mantenido la normalidad, algo que diferencia de la humildad porque por encima de todo eso es normal, no humilde; y, por último ha aprendido algo que intenta extrapolar a los jugadores que entrena en la academia y es la presencia de problemas en cualquier carrera», comentaba Toni Nadal sobre su sobrino y pupilo hasta hace unos años.

«Pero hay que ser conscientes de mantener el espíritu de lucha y, aunque se pierda, en la vida no solo importa ganar, importa de qué forma ganas», destacaba el tío de Rafa, dando así otra de las claves de todo lo que ha generado el tenista español desde que comenzara en el tenis, pasando por su explosión en 2005 y hasta la actualidad, momento en el que sigue, camino de los 37 años, siendo uno de los mejores tenistas del planeta.

Toni, en la misma charla, en un programa de radio de Onda Cero, también fue preguntado por los otros hobbies que le gustaban a Nadal de niño, y ahí, como no podía ser de otra manera, salió a la palestra el fútbol, la gran afición del pequeño Rafael desde pequeño y que además, se le daba muy bien. «A Rafa toda la vida le gustó más el fútbol que el tenis, pero en un determinado momento, tras ser campeón de Europa y ganar el título de campeón mundial junior ‘Les Petits As’ se tuvo que decidir por una porque no tendría tiempo para estudiar», comentó Toni Nadal sobre el momento en el que Nadal tuvo que elegir entre un deporte y otro.

Toni Nadal y la sociedad actual

Por último, Toni Nadal dejó su impronta en un tema que poco tiene que ver con el tenis y sí más con el ámbito social. «Una sociedad no puede funcionar bien si el compromiso. Eso es lo mínimo que nosotros deberíamos hacer también, comprometernos. Nos han instaurado la idea de creer que tenemos derecho a todo y que por ser quienes somos, las cosas nos tienen que salir bien y eso no ayuda al compromiso que consiste en estar allí cuando las cosas no van bien», completó.