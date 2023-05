Temor por las fuertes tormentas que llegan a España: la AEMET nos avisa de que no hay tregua

La AEMET lanza una serie advertencia sobre lo que está por llegar a España, fuertes tormentas que no dan tregua están muy cerca. La llegada de las lluvias no será motivo de alegría, teniendo en cuenta que pueden ser más fuertes de lo esperadas. Hace mucho tiempo que no vemos llover en determinadas zonas de nuestro país, pero lo que está a punto de llegar quizás no sea la lluvia que esperamos. Esta es la dura previsión que la AEMET ha lanzado para los próximos días.

La AEMET avisa de que no hay tregua se acercan fuertes tormentas

Los mapas del tiempo por fin parece que están marcando la llegada inminente de lluvias, pero no serán como se esperaban. Serán en forma de tormentas intensas que caerán sobre uno de los suelos más secos de la historia de España. El país espera unas lluvias que pueden acabar convirtiéndose en todo un riesgo para la población.

De la bonanza climática de estos días, se pasará a unas jornadas en las que las lluvias serán las protagonistas. Un cambio radical de tiempo que nos sumerge directamente en una situación de lo más inesperada. Este domingo regresan las fuertes lluvias y por el momento ya hay varias provincias en alerta.

Las lluvias serán especialmente fuertes en los Pirineos, en Cataluña y en el entorno sur del sistema Ibérico. Unas zonas que ya se encuentran preparándose para lo peor. Las tormentas y los chubascos también serán una novedad en Extremadura y el interior de la Comunidad Valenciana.

Son días en los que parece que el clima cambia a la velocidad de la luz. De las temperaturas superiores a los 30º se pasará a un importante descenso térmico que nos trasladará a los valores más propios de esta época del año. Se acabó la ola de calor que nos ha golpeado semanas antes de lo esperado, pero ahora llegan las tormentas.

La AEMET ha lanzado la alerta, los rayos y el hecho de que quizás no serán muy abundantes e irán acompañadas de vientos puede ser el origen de algunos incendios. Debemos tener en cuenta que la temporada de incendios ya ha empezado en algunas zonas del país, con lo cual, es importante estar alerta ante cualquier cambio de tiempo que se pueda producir.