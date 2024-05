Sale a la luz la verdadera identidad de la persona que escribía las esquelas de Asunta Basterra

El pasado viernes 26 de abril, Netflix estrenó la serie ‘El Caso Asunta’, una producción basada en hechos reales y protagonizada por Candela Peña y Tristán Ulloa que se centra en el crimen que conmocionó a toda una región. Estamos hablando del asesinato de Asunta Basterra, una joven superdotada de origen asiático. El interés ha dado lugar a nuevos descubrimientos sobre los detalles que rodearon la tragedia. A continuación, desvelamos quién es la persona que se encargaba de escribir las esquelas para honrar su memoria.

Uno de los aspectos más intrigantes era la identidad detrás de las esquelas que aparecían regularmente en los periódicos recordando a Asunta, firmadas con un emotivo «Te querré siempre. Mamá». En un principio, se asumió que Rosario Porto, madre de la víctima y principal durante toda la investigación, era la responsable de estas publicaciones a pesar de estar en prisión. Sin embargo, una investigación reciente ha revelado la verdadera identidad del autor de estos mensajes.

Al contrario de lo que se pensaba, no era Rosario Porto quien escribía las esquelas conmovedoras en memoria de Asunta. Fuentes cercanas aseguran que era el abogado de Rosario quien se encargaba de redactar y coordinar la publicación de estos anuncios anuales en los periódicos locales. Esta confesión ha sorprendido a muchos, arrojando nueva luz sobre la complejidad emocional y legal que rodea al caso.

El abogado de Rosario Porto

El descubrimiento de que el abogado asumió esta tarea plantea preguntas adicionales sobre las motivaciones detrás de estas acciones. ¿Fue una muestra de apoyo continuo a Rosario Porto por parte de su defensa legal, o hubo otros motivos detrás de la decisión de mantener viva la memoria de Asunta a través de estas esquelas? Cabe destacar que el letrado renunció a la herencia de su cliente. Rosario se quitó la vida en prisión durante el año 2020 y quiso que parte de su legado fuera a parar a José Luis Gutiérrez Aranguren, su representante legal, pero este rechazó el gesto por motivos éticos.

La serie de Netflix ha resucitado el interés en este caso, generando discusiones renovadas sobre los eventos trágicos que rodearon la vida y muerte de Asunta Basterra. A medida que la investigación continúa evolucionando, se espera que más detalles salgan a la luz, arrojando claridad sobre las incógnitas que han mantenido a la sociedad intrigada durante tanto tiempo. De momento José Luis ya ha roto su silencio en el programa ‘Vamos a Ver’, asegurando que Rosario no mató a su hija y que el supuesto asesino todavía sigue suelto. Insistimos en que esa es su versión de los hechos. El juez ya dictó sentencia.

«Yo comparto que el verdadero asesino de Asunta sigue en libertad, no sería la primera vez que condenan a dos inocentes. Mantengo que nunca vi a la persona que trascendió a la opinión pública y no hay ni una sola prueba de cargo, es cierto que la prueba inicial es suficiente para una condena», declaró el abogado de Rosario.

¿Qué pasó con Asunta Basterra?

Después de una larga investigación, las autoridades determinaron que Alfonso Basterra y Rosario Porto habían acabado con la vida de su hija adoptiva. Lo que todavía no está confirmado es el móvil que hay detrás del crimen, por eso el abogado de la gallega insiste en que todavía hay muchas respuestas que nunca quedarán resueltas.

«Creo que se especuló con mucha inteligencia respecto a si los acuerdos eran los mismos o no, si la tierra de las pistas era la de las alfombrillas del coche de Rosario, hay muchas especulaciones. Me vi la serie y desde el punto de vista técnico y de reparto es una serie muy buena, discrepo de algunos aspectos, alguno incluso me molestó», ha comentado en una entrevista reciente.

Lo que nadie sabía era que José Luis se encargó de gestionar las esquelas que Rosario Porto quiso que se publicasen en honor a Asunta Basterra. El abogado protegió a su cliente hasta el final, por eso nunca desveló este dato, pero ahora que Netflix ha resucitado la historia cada vez hay menos secretos en la sombra.

«Se hace una referencia explícita a que está basado en un caso real, nombrando a Rosario, Alfonso y a Asunta, en cambio a nosotros se nos disfraza. A mí se me hace aparecer como alguien que va con una encomienda de superioridad a ver a Belén Hospido y la convenzo para digamos que… saltar a la fama con este juicio, me parece una puesta en escena machista, ella estaba primero en el caso», declara el letrado cuando le preguntan su opinión sobre la famosa serie de Netflix.