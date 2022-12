Sale a la luz Pinocho, el hermano no reconocido de Anabel Pantoja

La muerte de Bernardo Pantoja ha hecho salir a la luz a Pinocho, el hermano no reconocido de Anabel Pantoja, en unos momentos delicados para la familia. Anabel Pantoja ha perdido recientemente a su padre, un dolor enorme con el que tendrá que luchar esta mujer arropada por los suyos. Sus primos Isa y Kiko llegaron a tiempo para poder despedirse del que fue su tío, el hermano de su madre Isabel Pantoja que no ha dudado en estar presente en este momento complicado para todos. Ahora aparece el hijo no reconocido que Bernardo Pantoja tuvo fuera de su matrimonio.

El hermano no reconocido de Anabel Pantoja sale a la luz

Pinocho es el nombre con el que se conoce al hijo que tuvo Bernardo Pantoja fuera de su matrimonio. Un nombre que llama la atención, como también la vida de un hombre que se hecho fuerte y tiene una vida lejos de la televisión gracias a su madre. Ella lo educó para que se valiera por sí solo, sin necesidad de tener a su padre al lado.

Bernardo fue un hombre que estuvo siempre al lado de los suyos. Divorciado de su primera mujer, la madre de Anabel decidió rehacer su vida con Junco, la japonesa que se convirtió en protagonista en una triste despedida. Decir adiós a este mundo con algunos asuntos por resolver nunca es fácil, Pinocho tiene un recuerdo del que fue su padre muy distinto del que tiene Anabel, que publicaba una bonita despedida en redes sociales.

Luis Manuel Vicente Rico, más conocido como Pinocho nació en 1984. Tiene el apellido del primer marido de su madre con quién ya tenía una hija, la mujer, decidió tomarse un tiempo con algún que otro encuentro con Bernardo Pantoja. Los dos estaban solteros en este momento, por lo tanto, pudieron dar rienda suelta a su amor sin barreras.

Pero la relación no termino de cuajar. Pinocho siempre ha creído que su padre era el que le dio el apellido, pero la realidad, acabó saliendo a la luz. Después de muchos años, por fin, entiende porque su padre no tenía una relación fluida con él. Pinocho era amigo de Kiko Rivera y gracias a él conoció a Bernardo.

Los últimos días de vida de Bernardo Pantoja fueron determinantes. Padre e hijo pudieron hablar largo y tendido de una relación que el tiempo los arrebato. A pesar de que Telecinco tenía preparado un capítulo dedicado a esta relación ¿Quién es mi padre? Terminó antes de tiempo y no dejo ver al mundo cómo había quedado su relación antes de fallecer.