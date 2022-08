Sabemos quién fue la concursante de La Voz que estuvo con Pablo López

Pablo López es uno de los cantantes españoles de mayor éxito en los últimos años, y es que aunque pasó por Operación Triunfo hace casi 15 años, lo cierto es que tardó un tiempo en «pegar el pelotazo» y establecerse como uno de los artistas más queridos del panorama nacional. Coach del talent musical ‘La Voz’ durante varias temporadas, Pablo López tuvo una relación con una de las concursantes que pasaron por el programa, y te damos todos los detalles que se conocen hasta ahora.

Laura Rubio, la concursante de La Voz que salió con Pablo López

En noviembre de 2020, tras el lanzamiento del tema ‘Mama No’, Pablo López buscaba inspiración para nuevas canciones y se desplazó a Estados Unidos junto a su familia. En algunas de las fotos que le hicieron en esos días se podía comprobar que en ellas aparecía Laura Rubio, exconcursante de ‘La Voz’ que se veía totalmente integrada en la familia del cantante, y en algunas imágenes publicadas por él mismo parecía quedar claro que eran pareja.

Tras el revuelo formado en ese momento al descubrirse una supuesta relación entre coach y aspirante, la joven se vio tan abrumada que incluso privatizó su cuenta de Instagram para que no pudieran llenarle las publicaciones de mensajes, aunque hoy en día la tiene nuevamente abierta. También fueron vistos junto a la familia de Pablo en Sevilla, y aunque se especuló mucho con un romance, lo cierto es que poco más se supo de si tenían una relación o no, ya que no se dejaron ver juntos y Pablo López siempre ha sido muy discreto con sus relaciones.

¿Quién es Laura Rubio?

Laura se presentó a las audiciones de La Voz en la edición de 2017, en las que el propio Pablo la eligió como una de sus voces para formar su equipo y fue su coach hasta que ella finalizó su participación en el talent, donde llegó hasta la semifinal. Malagueña y frutera de profesión, tras salir del programa reconoció que Pablo había hecho un gran trabajo con ella y que se generó un vínculo muy fuerte entre ellos, el cual a la vista está fue mucho más allá y llegó el amor… aunque fuera por poco tiempo.

Historial amoroso de Pablo López

Además del romance no confirmado con Laura Rubio, el cantante ha tenido otras relaciones conocidas, especialmente su noviazgo con Laura Devesa, con quien tras más de 12 años juntos pusieron punto y final a su relación. El año pasado se le relacionó con Claudia Nieto, pero tampoco se ha llegado a confirmar si realmente había una relación o no pasaron de un par de citas. Se dijo también que él y Laura Devesa se habían dado una nueva oportunidad, pero lo cierto es que en este 2022 no se le ha visto especialmente cercano a ninguna mujer ya que lleva con mucho celo su vida privada y procura ser totalmente hermético con ella.