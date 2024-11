Roberto Brasero lo confirma: el giro radical que ya ha llegado España

El giro radical que ya ha llegado a España pone los pelos de punta, Roberto Brasero se encarga de confirmarlo y explicarlo. Este experto en el tiempo no ha dudado en lanzar una seria advertencia que se ha saldado con numerosas alertas. Es importante estar pendiente de lo que pasará a partir de ahora con una serie de cambios para los que debemos estar preparados. Afrontamos una serie de cambios significativos que pueden llegar a ser los que marcarán un antes y un después en ese camino que tenemos por delante.

Tocará estar pendientes de una situación que hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado que pudiera ser. Después de lo vivido en Valencia todo el mundo mira a un cielo que puede traernos novedades destacadas y que puede llegar a ser especialmente complicado de gestionar. La lluvia este otoño está dejando unos registros que pueden llegar a ser especialmente peligrosos. Pero sin duda alguna, es sólo la punta del iceberg. Lo que está por llegar, puede acabar convirtiéndose en una nueva realidad que puede ser la que marque un antes y un después en este punto que quizás nunca hubiéramos imaginado.

Lo confirma Roberto Brasero

El experto Roberto Brasero no duda en adelantarse a todo lo que está pasando en nuestro país. Todo el mundo mira al cielo y nos indica que debemos estar pendientes de una situación que puede llegar a ser especialmente complicada. Lo que tenemos por delante es una serie de cambios que pueden llegar a ser los que acabarán siendo destacados.

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar, de la mano de una serie de elementos que quizás nunca hubiéramos imaginado. Es hora de apostar claramente por una situación que puede ser cambiante y que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado.

Tocará estar pendientes de cara a un fin de semana en el que debemos empezar a prepararnos para sacar de nuevo el paraguas. Llueve sobre mojado y eso quiere decir que tendremos que empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en la manera en la que descubriremos algunos detalles que hasta el momento no habíamos ni imaginado.

Lo que está pasando en estos días es lo que tenemos por delante, por lo que, hay que empezar a crear algunos datos que son los que marcarán la diferencia.

El giro radical que ya ha llegado a España

La peor de las noticias posibles ha llegado, un nuevo giro radical ha llegado a España, nos enfrentamos a una situación que realmente se va complicando por momentos. Puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Por lo que tocará estar pendiente de lo que está por llegar en estos días que tenemos por delante.

Roberto Brasero no tiene dudas de lo que nos está esperando: «Todavía durante esta madrugada de miércoles a jueves y por la mañana del jueves pueden repetirse los chubascos tormentosos tan fuertes, como los que hemos tenido en las últimas horas zonas sobre todo de Baleares y de Cataluña y alguno también en la Comunidad Valenciana. En la provincia de Barcelona hemos llegado a estar en nivel de aviso naranja durante la tarde por una línea de tormentas muy organizada que se dirigía hacia el prelitoral pero ya de nuevo ha pasado a nivel amarillo por lluvias de 20 l/m2 en 1hora, nivel amarillo significa riesgo bajo (respecto al naranja que es mayor). Se mantiene el aviso de nivel naranja, al menos hasta las seis de la madrugada, en zonas de Menorca y Mallorca, que es donde quizá pueda acumularse más cantidad de precipitación, aunque en ningún caso será similares a las de la Dana. No tenemos ninguna Dana, pero si todavía algo de aire frío en altura que propicia que hayan regresado estos chubascos tormentosos Vienen acompañados además de rayos y truenos, que quizá es lo más llamativo en las últimas horas, pero hay que estar pendientes de esas posibles acumulaciones que indica el aviso y puedan generar algún problema».

Siguiendo con la misma previsión: «Estos chubascos y tormentas seguirán mañana jueves. Pueden ser localmente fuertes y con tormenta en Huesca, nordeste y sur de Cataluña, zonas de levante y, con riesgo de ser persistentes y muy fuertes, en Mallorca y Menorca. Aquí es donde hay que seguir más de ceca los avisos este jueves porque pueden ir variando. También se esperan, aunque más débiles en puntos de la Comunidad Valenciana, el Estrecho o Málaga. Insisto, no es ninguna DANA. En el resto de España seguirá dominando el anticiclón, la otra cara de la moneda, y del tiempo y una cara muy primaveral, con mucho sol tras algunas nieblas y brumas de primera hora. Tendremos, eso sí, temperaturas un poco más bajas que las de ayer, salvo en Galicia, y el Cantábrico donde subirán un poco y en Canarias donde no cambian y seguirán tan altas como las de este miércoles con 30 o 32º en las islas orientales. En Sevilla hemos llegado hoy a los 26º y en Córdoba a los 27º. Lo dicho, muy primaveral. El fin de semana ya no lo será tanto porque bajarán algunos grados las temperaturas, aunque el ambiente más fresco se empezará a notar ya a mediados de la semana que viene».