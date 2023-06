Roberto Brasero adelanta lo que va a pasar con el tiempo esta semana

Roberto Brasero adelanta lo que está a punto de pasar esta semana, el tiempo está revuelto y este meteorólogo nos advierte de las alertas que hay activadas. Hemos vivido unos meses de primavera, desde el marzo en adelante un tanto complicados. Sin apenas lluvias y con unas temperaturas por las nubes. Mayo ha seguido con la misma tendencia hasta el final, momento en el que ha empezado a llover. Junio, de momento, está siendo más lluvioso de la habitual y según Roberto Brasero esta tendencia continuará.

Roberto Brasero dice lo que va a pasar con el tiempo esta semana

El rosco de las #borrascas ya tiene una más: La #borrascaOscar Afectará desde este martes 6 con fuerte #viento y abundante #lluvia a las islas #Canarias Es raro que en #junio nos afecten borrascas así. Creo que esta sería la 2ª desde que se emplea este sistema (2017) pic.twitter.com/XqXGT7a5ma — Tutiempo (@tiempobrasero) June 4, 2023

Roberto Brasero no tiene ninguna duda de lo que está a punto de pasar con el tiempo en España. Estamos ante un periodo lluvioso que parece que no se detendrá ante nada, durante los próximos días, tocará tener el paraguas cerca y ver caer la lluvia que no hemos visto en meses o en semanas.

Este meteorólogo de Antena 3, afirma que: “Seguirán las lluvias y las tormentas durante los próximos días y semanas. De momento, las tormentas del fin de semana volverán a caer en muchas zonas de la Península y en Baleares, sobre todo en zonas del interior, más intensas quizá en la mitad norte y en el este peninsular y no tan fuertes en el centro y en la mitad sur.”

Esta previsión tiene su razón de ser, Brasero conoce la causa de la llegada masiva de lluvias que están sumergiéndonos de nuevo en la primavera, en lugar de hacernos descubrir el verano que está a la vuelta de la esquina. La lluvia se ha convertido en la gran protagonista de los primeros días de junio.

La semana tendrá un cambio de patrón en la manera de llover: “La semana que viene también será de lluvias, pero podríamos tener un cambio en la manera de llover. El martes se acercará una borrasca atlántica que parece muy potente y que podría situarse sobre las Azores para, desde allí, enviarnos sucesivos frentes con lluvias.”

Pero más adelanta seguiremos con las lluvias según Roberto Brasero: “Las predicciones semanales de anomalías del Centro Europeo de Predicción siguen insistiendo en semanas con más lluvias de lo normal y temperaturas más bajas. La semana que viene, aunque cambie la dinámica atmosférica, seguiremos teniendo en toda la Península y Baleares más lluvias de lo normal para esa fecha, y ese panorama sería similar para la siguiente semana, la que llega hasta el 18 de junio”