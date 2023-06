La AEMET pone fecha al peor fenómeno que llegará a España este día y va a pasar esto

La AEMET ya ha puesto fecha al peor fenómeno que llegará a España durante este día, el país se prepara para recibir a la borrasca Oscar. El servicio meteorológico inglés ya ha lanzado la alerta para nuestro país, conscientes de que será uno de los peores episodios meteorológicos en lo que llevamos de año. La AEMET tiene la fecha y ya ha empezado a trazar un mapa de alertas para aquellas zonas del país que se verán más afectadas por el mal tiempo.

Storm Oscar has been named by the Spanish Met Service @AEMET_Esp

Heavy rain and brisk winds are forecast across the Canary Islands this week, leading to the risk of large waves and localised flooding ⚠️ pic.twitter.com/XeTA56fbcm

— Met Office (@metoffice) June 4, 2023