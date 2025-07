La sanción a la que se expone Luis Enrique por su agresión en la final del Mundial de Clubes

¿Cómo manchar un año con una acción? Luis Enrique lo ejemplificó en cuestión de segundos. El técnico español perdió los papeles después de que el Chelsea le sacara de quicio con una goleada de esas que parecía que sólo el PSG podía hacer. Un futbolista del equipo inglés empujó a Donnarumma y Luis Enrique entró en cólera. Se acercó hacia el tumulto de jugadores y terminó agrediendo a Joao Pedro.

Dejó una imagen de lo más vergonzosa en un partido muy subido de tono, en el que los futbolistas del conjunto parisino no estuvieron a la altura de las circunstancias en lo que a juego limpio se refiere. La contundencia del resultado se tradujo en dureza por parte de los futbolistas del club francés, terminando con el ex seleccionador español agrediendo a un rival. «Soy tonto», argumentó en rueda de prensa.

«Al final del partido hay una situación que creo evitable por parte de todos. Mi objetivo fue siempre separar a los jugadores. Al finalizar el partido hay una serie de empujones, yo siempre quise evitar que esto sucediera. También vi a Maresca empujar por ahí… No tengo ningún problema en comunicar cuál es mi sentimiento. Es una situación evitable por parte de todos. Voy a evitar que vaya a más, repito que no es lo mejor, y no tengo nada más que añadir», añadió Luis Enrique.

Inicialmente y conforme a la normativa, si la agresión es considerada como «muy grave», la sanción se extendería a la Ligue 1 y Champions. Para la consideración de la acción será clave el informe reportado por el coordinador de partido de la FIFA. El acta arbitral también lo utilizará la FIFA para valorar la magnitud de lo ocurrido. Si se contempla como no muy grave, sería sancionado económicamente.

Y el castigo en cuanto a partidos contaría para las siguiente edición del Mundial de Clubes. Sólo se extendería a la liga francesa si se valora como»muy grave». Y si eso ocurre el mínimo serían tres partidos de sanción. Según el Código Disciplinario de la FIFA, «cualquier suspenso que pudiera derivarse del mismo, cualquier suspensión de partido resultante de la expulsión de un jugador o un entrenador no se traslada a otra competición».

Lo que sí queda dañada es su imagen a ojos del mundo, ya que, por más que argumente que su intención era separar, las imágenes le dejan tocado reputacionalmente. Para más inri ocurrió en la final de la primera edición del Mundial de Clubes, con espectadores de todo el planeta siguiendo el partido.