La reina Letizia enfrenta el síndrome del nido vacío tras el adiós a la infanta Sofía y la princesa Leonor

En apenas dos semanas la Reina Letizia Ortiz ha tenido que decir adiós a sus dos hijas. La princesa Leonor de Borbón, futura Reina de España, está estudiando en la Academia Militar de Zaragoza, donde pasará el próximo año. Por otro lado, la infanta Sofía se ha marchado a Gales a estudiar al mismo internado donde estuvo su hermana. Una psicóloga muy famosa ha explicado que la mujer de Felipe VI podría enfrentarse al síndrome del nido vacío, pero ¿en qué consiste? Antes de responder a esta pregunta debemos tener en cuenta un punto importante.

Doña Letizia Ortiz siempre ha sido una madre muy protectora, hasta tal punto que controlaba el menú del colegio Santa María de los Rosales, el Centro donde estudiaban sus hijas. La colaboradora Alejandra Rubio también estuvo en esta escuela y reconoció que cuando llegaron Leonor y Sofía de Borbón hubo muchos cambios. Es decir, la reina de España ha estado pendiente de todos los detalles. ¿Qué le espera ahora que ninguna de sus hijas está viviendo con ella en el Palacio de la Zarzuela?

Letizia Ortiz notará la ausencia de sus hijas

Leonor y Sofía de Borbón han disfrutado de un verano muy especial que han exprimido al máximo. Han estado unos días en Mallorca, en el Palacio de Marivent, con la reina emérita. Después han tenido unas vacaciones privadas fuera de España. No ha trascendido el destino exacto, pero fuentes cercanas aseguran que no se alejaron mucho del país porque la Princesa de Asturias tenía que acudir a Zaragoza para comenzar su formación militar. Por su parte, la hija pequeña de los reyes debía zanjar varios asuntos antes de poner rumbo al UWC Atlantic College de Gales, donde estudiará los dos cursos de bachillerato.

La psicóloga Laura Palomares ha dado una entrevista en el diario ‘El Mundo’ y ha explicado que la reina Letizia se enfrenta al síndrome del nido vacío. Según sus palabras, ella sufrirá más por esto que Felipe VI porque «culturalmente nosotras hemos asumido el papel cuidador». No obstante, añade: «En algunas familias esto está cambiando y el padre es quien tiene más tiempo para la atención de los niños, en estos casos también ellos pueden vivir los mismos síntomas, pero suelen ser las mujeres quienes más valoran la crianza y educación de sus hijos, como parte fundamental de su autoconcepto y desarrollo persona».

Sofía de Borbón disfruta de una nueva etapa

La infanta Sofía siempre ha ocupado un papel muy discreto, así que públicamente ha sabido estar en su sitio, pero de puertas para adentro tiene un carácter arrollador y disfruta de una conexión muy especial con sus padres, don Felipe y doña Letizia. Por esa razón, la psicóloga citada en líneas anteriores asegura que la reina puede atravesar una pequeña crisis personal. ¿En qué lo notará? Según su teoría, «tendrá bajo estado de ánimo, desmotivación, desgana, falta de ilusión, ansiedad, irritabilidad y alteraciones del sueño o de la alimentación».

El papel de doña Letizia Ortiz

La reina doña Letizia siempre ha tenido fama de ser muy controladora y supuestamente se ha alejado de la familia de Felipe VI para que sus hijas no tengan problemas en el futuro, especialmente la princesa Leonor. La joven es la heredera al trono de España y su madre considera que debe estar apartada de ciertos escándalos que no le benefician a nadie. Por ese motivo no es habitual ver a las hijas de Felipe VI con los hijos de la infanta Cristina o de la infanta Elena.