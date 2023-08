Infanta Sofía: un verano de lujo con Hemsworth y Harry Styles previo a su nueva aventura en Gales

El intenso verano de la infanta Sofía de Borbón, la hija pequeña de los reyes de España, ha llegado a su fin para dar paso a una nueva aventura. Se ha mudado a Gales, donde estudiará bachillerato en el mismo internado donde estuvo su hermana, la princesa Leonor. Pero, ¿qué ha pasado hasta llegar aquí? Sofía de Borbón ha exprimido al máximo sus vacaciones estivales, tanto que se ha rodeado de estrellas de la talla de Chris Hemsworth y Harry Styles. No obstante, ahora le espera una nueva etapa y tendrá que decir adiós a estas aventuras.

La infanta Sofía siempre ha ocupado un papel discreto, pero en los últimos tiempos ha tenido mucho protagonismo. De hecho se convirtió en una de las estrellas del Mundial de fútbol femenino que se celebró en Australia. Acudió con su madre, la reina doña Letizia Ortiz, porque es una gran aficionada y celebró la victoria de las campeonas como si fuera una más. La joven está en uno de sus mejores momentos y ahora tendrá la oportunidad de estudiar en Reino Unido y disfrutar de una vida distinta.

Harry Styles y la infanta Sofía

Sofía de Borbón es una de las seguidoras más fieles de Harry Styles, así que no dudó en comprar una entrada en su último concierto. El pasado 14 de julio pudo encontrarse con él en el recinto Iberdrola Music, en Villaverde. En un primer momento disfrutó desde la grada, como una seguidora más. Fuentes cercanas aseguran que no estuvo sola, le acompañó su hermana, la princesa Leonor. A este espectáculo asistieron más de 80.000 personas, pero como no podía ser de otra forma todo el mundo se fijó en la presencia de las hijas de los reyes de España. Abandonaron durante unas horas el Palacio de la Zarzuela para disfrutar del talento del británico.

Según ha salido publicado, después del concierto tuvo la oportunidad de entrar al camerino de Harry Styles para charlar con él. Estuvieron un rato juntos en compañía de otros miembros del equipo del cantante, quien valoró mucho que la infanta Sofía acudiera al recinto como una más. La única (y gran) distinción es que al terminar ella pudo estar personalmente con el artista. Ya ha acudido a otros eventos suyos, como por ejemplo al que organizó en el WiZink Center (Madrid) el pasado año.

La visita a Chris Hemsworth

La infanta Sofía y su madre tuvieron una cita secreta con otra estrella internacional: Chris Hemsworth, marido de la actriz Elsa Pataky. Todo sucedió el pasado 7 de junio, cuando el artista acudió a ‘El Hormiguero’ para hacer una entrevista y promocionar su nueva película. El medio ‘JALEOS’ asegura que la reina de España y su hija pequeña pudieron hablar con él durante un tiempo, ambas son grandes seguidoras suyas y no dejaron pasar la oportunidad de tener un encuentro especial.

Sofía de Borbón disfruta de Mallorca

Después de todo lo anterior, la infanta Sofía se marchó a Mallorca durante una temporada. Allí paso tiempo con su abuela, la reina emérita, y también disfrutó de la compañía de la princesa de Borbón antes de que esta se marchara a Zaragoza a la Academia Militar. La Familia Real más adelante disfrutó de unas vacaciones privadas fuera de España en un destino que no ha transcendido.