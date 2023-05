Shakira pensaba que mudarse a Miami para empezar una nueva vida era la solución definitiva, pero se equivocaba por completo. La tensión está en lo más alto porque los periodistas que vigilan a Clara Chía no le dan tregua e informan de todos sus pasos. ¿Lo último? Antes de responder a esta pregunta debemos tener en cuenta que la relación entre Clara y Shakira es pésima. La cantante considera que la joven se ha portado fatal y encima ha descubierto que tanto ella como sus amigas se burlaban de su físico y de su edad. Los problemas se acumulan y mientras se resuelven Gerard Piqué ha pensado que lo único que puede hacer es guardar silencio.

La última provocación de Clara Chía

La novia de Piqué está muy expuesta y es realmente complicado que alguien salga limpio de este examen. La prensa estudia todos sus movimientos. Todavía es muy joven y comete errores bastante básicos, pero los fans de Shakira no admiten excusas. No quieren justificarla. Un medio catalán ha informado de su última provocación. Clara entra y sale de la mansión que Shakira tiene en Barcelona con total libertad y se asoma por los mismos balcones que la cantante usaba para comunicarse con sus seguidores. Las reacciones no se han hecho esperar. Esta noticia ha llegado a oídos de la artista, quien está cada vez más indignada.

Han pillado a Clara Chía en una zona que era muy especial para Shakira. “No es el pequeño balcón donde estaba la bruja mirando a casa de los padres de Piqué, es la gran terraza superior con vistas. Una mesa de madera gastada por la lluvia, señal inequívoca de que Shakira no tenía intención de renovar el mobiliario”, explican en el medio citado anteriormente. La cantante no quería quedarse en España, pero no entiende que Piqué consiente que Clara use la casa a su antojo.

Shakira está cada vez más dolida

Hubo gente que no entendió que Shakira atacase a Clara en su famosa canción con Bizarrap, pero detrás de todo hay una explicación lógica. Supuestamente Chía no se ha quedado de brazos cruzados. Lo que le molesta a la cantante no es que haya empezado una relación con Piqué, pues debería haber sido él el encargado de poner el freno. Lo que le duele a Shakira es haberse enterado de que Clara se burlaba de ella y hacía bromas con su físico. Ha salido publicado que las amigas de la catalana participaban en estos juegos. Por eso Shakira decidió responderla a través de un tema que ya es un referente para muchos.

La ex de Piqué ha descubierto que Clara se pasea por su casa con total libertad. Ha sido la provocación definitiva, pero tampoco puede hacer gran cosa. Shakira está viviendo en Miami y no tiene ninguna intención de regresar a su mansión de Barcelona. De hecho está dispuesta a gastarse 14 millones de euros para traer su colección de coches. Los tiene en el domicilio que compartía con Gerard, el mismo que ahora está disfrutando Clara Chía.

¿Cuándo acabará la guerra?

Todavía quedan unos meses. Shakira ni olvida ni perdona. Lo peor es que sus fans tampoco. Piqué y Clara no han medido bien sus fuerzas. Se han enfrentado a una artista internacional que tiene millones de seguidores.