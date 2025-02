¿Prohibirá Escocia los gatos? Estupefacción porque unos asesores se lo piden al Gobierno

Los escoceses dueños y amantes de los gatos han desayunado estupefactos esta mañana de lunes cuando han leído que un informe de la Comisión de Bienestar Animal (SAWC, por sus siglas en inglés), ha sugerido al Gobierno de Escocia prohibir estos felinos en los hogares. Tal se ha armado en el país que John Swinney, el ministro principal, ha tenido que salir a confirmar que su Gobierno no tiene intención alguna de dejar sin mascotas felinas ningún hogar escocés.

La Comisión de Bienestar Animal, que asesora al Gobierno de Escocia, ha llegado a proponerle en un informe prohibir los gatos domésticos para proteger los pájaros y animales silvestres. La comisión asegura que «los gatos domésticos causan daños indecibles a la población de mamíferos y aves» y está debatiendo, «como posible solución, la opción extrema de prohibir tener gatos en algunas zonas con mayor riesgo para la vida silvestre».

Asimismo, la Comisión de Bienestar Animal propone crear unas «áreas de contención de gatos» con restricciones obligatorias para evitar que los gatos domésticos cacen, especialmente si las viviendas están ubicadas cerca de lugares de poblaciones de aves en peligro de extinción, ha informado este lunes el periódico Daily Mail. El organismo hizo referencia a la experiencia de ciertas regiones de Australia donde los gatos tienen prohibido salir del hogar.

Ante la estupefacción causada en Escocia por la posibilidad de prohibir los gatos, el Gobierno se ha visto obligado a salir a desmentirlo. El mismo ministro principal, John Swinney, ha dicho este mismo lunes que sus ministros no estaban dispuestos a imponer una prohibición o restricciones a los gatos.

«Hay un informe que está siendo elaborado por una organización externa y que ha sido presentado ante el gobierno para su consideración», dijo. «Permítanme dejar esto en claro hoy: el Gobierno no va a prohibir ni restringir la presencia de gatos. No tenemos intención de hacerlo y no lo haremos».

Por su parte, la organización benéfica Cats Protection ha criticado proyecto, calificando a Escocia de «nación de amantes de los gatos» y afirmando que cada escocés debería tener derecho a disfrutar de los beneficios de un compañero de cuatro patas. «Lo ideal sería que todos los gatos pudieran salir al mundo exterior», explicó al periódico una representante de la organización, Alice Palombo.