Los gatos que apenas sueltan pelo: las mejores opciones según expertos

Los gatos son animales adorables y cariñosos que forman parte de millones de hogares alrededor del mundo. Sin embargo, uno de los aspectos que puede resultar incómodo para algunas familias es la cantidad de pelo que sueltan, especialmente durante las temporadas de muda. Los gatos son animales que, en su mayoría, tienen un ciclo de muda estacional, lo que significa que pierden más pelo en ciertas épocas del año. Sin embargo, algunas razas de gatos son conocidas por soltar muy poco pelo.

El pelaje de un gato tiene varias funciones, como la regulación de la temperatura corporal. La cantidad de pelo que un gato pierde está relacionada con su ciclo de vida, el tipo de pelaje que tiene y factores ambientales. Los gatos, al igual que otros mamíferos, tienen un ciclo de crecimiento de pelo que se compone de tres etapas: anágena (crecimiento), catágena (transición) y telógena (reposo). Durante la fase telógena, el pelo se cae y es reemplazado por nuevo pelo en la fase anágena. Este proceso es completamente natural y saludable para el animal, aunque puede resultar en una gran cantidad de pelo por toda la casa.

Los gatos que menos pelo sueltan

Aunque todos los gatos sueltan algo de pelo, algunas razas lo hacen en menor cantidad debido a sus características genéticas y su tipo de pelaje.

El Sphynx es una raza de gato sin pelo que, como su nombre indica, carece de un pelaje tradicional. Aunque no tienen pelo, los gatos Sphynx pueden seguir produciendo algo de sebo (aceite natural de la piel), lo que puede hacer que su piel se sienta aceitosa al tacto. Sin embargo, al no tener pelo, no hay muda en el sentido convencional. El Sphynx requiere cuidados especiales en cuanto a higiene, ya que sin su pelaje, su piel puede acumular más suciedad y aceites.

La Oriental Shorthair es una raza de gato de pelo corto y sedoso que se caracteriza por su falta de subpelo denso, lo que reduce significativamente la cantidad de pelo que pierde. Su pelaje corto y fino requiere menos mantenimiento que otras razas de pelo largo, pero aún así necesita un cepillado ocasional para mantener su piel saludable. Este gato es conocido por su energía y naturaleza curiosa. Son inteligentes y muy sociables.

El British Shorthair es una raza robusta de gato que tiene un pelaje denso pero corto, lo que minimiza la cantidad de pelo que suelta. Esta raza es conocida por su carácter tranquilo y su naturaleza independiente, por lo que es un gato ideal para personas que prefieren un animal más relajado y menos exigente.

El Devon Rex es otra raza conocida por su baja cantidad de muda. Esta raza tiene un pelaje corto, rizado y suave, lo que reduce la cantidad de pelo que se desprende en comparación con otros gatos. Además de su pelaje único, el Devon Rex es una raza extrovertida y juguetona. Cabe señalar que el Devon Rex también produce muchos aceites en la piel debido a su pelaje rizado, por lo que requiere baños periódicos para mantener su piel limpia.

El Cornish Rex es otra raza de gato con un pelaje rizado y corto que suelta muy poco pelo. Los Cornish Rex son conocidos por su energía y agilidad, lo que los convierte en gatos muy activos que disfrutan de jugar e interactuar con sus dueños. Su pelaje no es grueso, lo que hace que la muda sea mínima. El Cornish Rex también tiene una piel suave y sedosa, y aunque no pierde mucho pelo, requiere baños regulares para evitar la acumulación de aceites en su piel.

Aunque el Siberiano es una raza de gato de pelo largo, es conocido por tener una menor cantidad de muda en comparación con otras razas de gatos de pelo largo. El Siberiano tiene una capa densa de pelo que lo protege del frío, pero su muda no es tan profusa como la de otros gatos de pelaje largo. El Siberiano es una raza activa y juguetona, conocida por su inteligencia y lealtad.

Aunque algunas razas de gatos sueltan menos pelo que otras, todos los felinos pueden dejar pelos por la casa. Para minimizar esta pérdida, es fundamental cepillar al gato de forma regular. El cepillado ayuda a eliminar el pelo muerto, evitando que se acumule en el ambiente, y distribuye los aceites naturales de su piel, mejorando la salud general de su pelaje. La alimentación también juega un papel clave. Proporcionar una dieta equilibrada, rica en ácidos grasos omega-3 y omega-6, puede reducir la cantidad de pelo muerto que se desprende. Asimismo, es importante controlar la temperatura y humedad en el hogar.

En definitiva, los gatos que sueltan poco pelo son una excelente opción para aquellos que desean disfrutar de la compañía de un felino sin tener que lidiar constantemente con el pelo por toda la casa.