Un presidente del Gobierno estuvo a punto de salir en ‘Aquí no hay quien viva’

‘Aquí no hay quien viva’ es una de nuestras series más históricas. En las últimas horas Alberto Caballero, uno de sus creadores, ha reconocido que hizo los trámites pertinentes para que un presidente del Gobierno participara en la mítica ficción. Llamó a Moncloa e intentó todo para que la colaboración llegase a buen puerto, aunque finalmente no pudo ser. Antes de desvelar la identidad del protagonista de esta noticia debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. ‘Aquí no hay quien viva’ ha contado con la participación de rostros tan conocidos como Lina Morgan, Jaime Cantizano o Manuel Carrasco.

No hubiera sido tan extraño que el político aceptase la propuesta de Alberto Caballero. Sin embargo, en el último momento hubo un cambio de planes y los responsables del proyecto no consiguieron su objetivo. Moncloa dejó la puerta abierta, pero el tiempo fue pasando y el antiguo presidente del Gobierno no tuvo oportunidad de a parecer en ninguna de las cinco temporadas.

El político que rechazó ‘Aquí no hay quien viva’

El político que finalmente no participó en ‘Aquí no hay quien viva’ es José Luis Rodríguez Zapatero. Han pasado 20 años desde que se estrenó la serie y todavía hay muchas cosas que no han salido a la luz. En un primer momento, el exlíder socialista vio con buenos ojos la propuesta que recibió, aunque a última hora pensó que lo más acertado era no exponerse más de la cuenta. Afortunadamente no todos los famosos pensaron lo mismo, por eso Alberto Caballero logró convencer a Chelo García-Cortés, Café Quijano e incluso a los diseñadores Victorio & Lucchino.

Se ha escrito un libro basado en la historia que hay detrás de ‘Aquí no hay quien viva’ y el responsable de la serie ha considerado que era un buen momento para contar lo que pasó con José Luis Rodríguez Zapatero. «Dijimos que tendría gracia que Mauri entrevistase al Presidente del Gobierno, que ya era Zapatero porque lo acababan de elegir. De repente, a alguien de producción se le ocurrió llamar a Moncloa y preguntar si Zapatero quería salir en la serie».

José Luis Rodríguez Zapatero aceptó el reto

Según ha explicado Alberto Caballero, el antiguo presidente del Gobierno aceptó el reto. El problema es que no pudo cuadrar su agenda y finalmente pensó que lo más acertado era declinar la invitación. «Zapatero dijo que sí, que él salía porque quedaba muy bien, pero luego por agendas no se pudo. Imagínate que hubiéramos estado ahí con el presidente del Gobierno diciendo: mira tienes que estar a las 3 de la mañana, tú te vienes y grabas».

El reencuentro de ‘Aquí no hay quien viva’

Algunos actores como María Adánez, Luis Merlo o Loles León han participado en la presentación del libro que narra la historia de la serie. Es un proyecto que ha apasionado a los nostálgicos y que está teniendo mucha repercusión. Los artistas han aprovechado para explicar todo lo que sucedía detrás de las cámaras e insisten en que trabajar en esta ficción fue un auténtico privilegio. Reconocen que los horarios de grabación eran duros, pero el esfuerzo mereció la pena porque ahora todo el mundo se acuerda de ellos.