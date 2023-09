Preocupante predicción de Mario Picazo: octubre no pinta nada bien y España lo va a sufrir

Mario Picazo ha realizado una preocupante predicción, octubre no pinta nada bien y España lo va a sufrir. El popular meteorólogo no tiene ninguna duda de lo que está a punto de pasar y advierte a la población, estaremos ante un otoño y en especial un mes de octubre con algunas anomalías. No dejes la ropa de verano fuera del armario y prepara el paraguas, hay una serie de elementos que llegarán y que preocupan a los expertos. Esto es lo que nos espera de octubre según Mario Picazo.

Mario Picazo realiza una preocupante predicción para octubre, no pinta nada bien para España

El famoso meteorólogo ha advertido desde su canal de El Tiempo de todo lo que nos espera, en este arranque del mes de octubre y del otoño que quizás no habríamos esperado que fuera tan radical. Nos tocará volver a meter en el armario la ropa de verano, ante unas temperaturas que no son nada normales para la época del año.

Tal y como ha advertido Picazo: “Montaña rusa de temperaturas esta semana, aunque en general van a estar por debajo de los valores promedio en muchas zonas salvo el Mediterráneo donde se espera que sigan siendo las normales. Aunque han bajado este arranque de semana van recuperando el pulso entre miércoles y jueves para volver a caer algo el fin de semana con el paso del fin de semana y volver a subir hacia el final de la semana y sobre todo para la semana que viene.”

Las cifras ponen los pelos de punta al tratarse de casi de un mes de octubre que nos trae más de una novedad importante. El tiempo estos días se caracterizará por unas temperaturas extrañas: “En muchas zonas las temperaturas diurnas se van a quedar entre 20 y 30 grados pero en algunas capitales hacia el final de la semana llegará a superar los 30 grados. Es el caso de algunas zonas del suroeste entre Andalucía y Extremadura.”

No se esperan lluvias de momento, aunque quizás tengamos que esperar unas horas, para ver llegar un frente de borrascas atlánticas que puede traer algunas novedades importantes, especialmente por Galicia. Un total de 10 días como mínimo, es lo que durará un veranillo de San Miguel que ha llegado antes de tiempo y con mucha fuerza a España según Mario Picazo.