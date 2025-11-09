Preocupación por la salud Isa Pantoja: alerta en su círculo al reconocer que está «bastante chunga»

El 8 de noviembre no fue un cumpleaños especialmente feliz para Chabelita. La hija de Isabel Pantoja celebró sus 30 años en un momento personal complicado, marcado por la preocupación por su salud y por el inesperado regreso mediático de su hermano, Kiko Rivera. Aunque el DJ no habló mal de ella durante su entrevista en ¡De viernes!, su aparición televisiva reavivó el interés por los conflictos familiares, situando de nuevo a Isa en el foco mediático.

La joven, que llevaba meses centrada en su vida familiar y alejada de la polémica, no esperaba verse envuelta en esta nueva oleada de atención justo cuando atraviesa un momento físico delicado. Sus seguidores, que han sido testigos de su evolución en los últimos años, se han mostrado preocupados por su estado tras reconocer públicamente que lleva días «bastante chunga».

El estado de salud de Isa Pantoja

Isa Pantoja ha confesado que no atraviesa un buen momento de salud. Desde hace unos días sufre una recaída en los problemas respiratorios que padeció hace casi dos años y que, en aquel entonces, la llevaron incluso a ser hospitalizada. En su momento, la influencer tuvo que enfrentarse a fuertes ataques de asma provocados por el polvo generado durante la reforma de su vivienda en Cádiz, donde reside junto a su marido, Asraf Beno, y sus hijos. En aquella ocasión, Isa llegó a despertarse en mitad de la noche sin poder respirar, un recuerdo que todavía le causa ansiedad.

Esta vez, aunque la situación no ha alcanzado la misma gravedad, ha reconocido que teme que la historia se repita. «Me está volviendo a pasar. No me ha dado un ataque de asma como tal, pero me duele el pecho, tengo muchos mocos y salen verdes. Es horroroso», explicó visiblemente preocupada en redes, mostrando que su estado es más serio de lo que parece.

A dicha dolencia se suma otro síntoma que la tiene inquieta: los problemas de voz. Isa ha contado que la recaída también ha afectado a sus cuerdas vocales, hasta el punto de quedarse completamente afónica durante varios días. Para alguien que trabaja con su imagen y su voz, esta pérdida temporal supone un obstáculo importante, especialmente en plena actividad profesional. Pese a ello, intenta mantener la calma y seguir con sus compromisos. «Me está afectando también a la voz y hace poco me quedé sin poder hablar», confesó con resignación, aunque sin perder el sentido del humor que suele caracterizarla.

La joven ha aprendido a convivir con sus dolencias respiratorias, pero reconoce que estos episodios la dejan agotada física y emocionalmente, especialmente cuando coinciden con momentos de tensión mediática como el actual.

Isa Pantoja ha recuperado la ilusión

A pesar de los problemas de salud, Isa Pantoja se encuentra inmersa en un nuevo proyecto que, según ella misma ha insinuado, podría estar detrás de esta recaída. No ha querido dar demasiados detalles, pero ha reconocido que vuelve a pasar muchas horas en entornos cargados de polvo, lo que habría desencadenado los síntomas. «Estoy muy ilusionada, aunque el ambiente no me ayuda nada», ha admitido con humor.

Desde que se canceló el programa La familia de la tele, donde colaboraba en TVE, Isa ha centrado sus esfuerzos en el mundo digital, su principal fuente de ingresos. Las redes sociales se han convertido en su herramienta profesional y en el medio a través del cual comparte su día a día, promociona marcas y mantiene el contacto con sus seguidores.

Kiko Rivera ha dado un paso importante

El círculo de confianza de Chabelita está preocupado por la acumulación de factores que podrían estar afectando a su estado anímico. A su delicado estado de salud se suma el estrés que le ha provocado el regreso televisivo de su hermano. Aunque Kiko Rivera no habló mal de ella, sí reabrió viejas heridas familiares al repasar su complicada relación con su madre, Isabel Pantoja. En medio de esa exposición pública, Isa se ha visto arrastrada de nuevo al centro de un conflicto del que intentaba mantenerse al margen. Sin embargo, no todo son malas noticias: Kiko sorprendió al reconocer públicamente que su hermana decía la verdad cuando, años atrás, aseguró que su madre quiso «devolverla a Perú». Este gesto ha sido interpretado como un posible primer paso hacia la reconciliación entre ambos.

De momento, Isa Pantoja ha preferido guardar silencio sobre la entrevista de su hermano y no alimentar el ruido mediático. Su prioridad actual es recuperarse por completo y cuidar su salud, mientras sigue adelante con sus proyectos. No obstante, no se descarta que en algún momento decida pronunciarse, ya sea en privado o frente a las cámaras, sobre las palabras de Kiko. Por ahora, prefiere mantener la calma, cuidar de su familia y seguir avanzando a su ritmo.

Con 30 años recién cumplidos, Isa afronta una etapa de cambios y retos, en la que busca equilibrio y estabilidad. Su entorno confía en que, una vez superado este bache de salud, pueda retomar su rutina con fuerza renovada y seguir construyendo la vida tranquila y feliz que tanto ha perseguido.