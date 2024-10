Isa Pantoja estalla y cuenta toda la verdad sobre su madre: «Es que ni a un perro»

Isa Pantoja ha roto su silencio y ha decidido contar públicamente cómo ha sido su vida junto a Isabel Pantoja. La joven ha intervenido en el programa que presenta Santi Acosta en Telecinco. Durante la entrevista ha hablado con un dolor palpable sobre la compleja y distante relación que ha tenido con la intérprete de ‘Garlochí’. Ha explicado cómo, a lo largo del tiempo, la distancia entre ambas ha ido aumentando hasta llegar al punto actual de ruptura. «Me he tenido que chocar con la pared para entender que no basta», ha confesado visiblemente emocionada.

La relación entre madre e hija ha estado marcada por tensiones y desencuentros. Sin embargo, Isa ha dejado claro que siempre hizo lo posible por estar cerca de su madre. A pesar de estos esfuerzos, la tonadillera «se lo ha puesto muy difícil», hasta el punto en que la situación parece no tener retorno.

La joven ha mostrado su hartazgo ante la indiferencia de su madre. En uno de los momentos más impactantes de la entrevista, Isa declaró: «Me adoptó, y como quien abandona… es que ni a un perro». Estas palabras dejan al descubierto el profundo dolor que Isa ha sentido durante años por la falta de cariño y atención por parte de Isabel Pantoja.

La situación ha dado un giro radical

Uno de los episodios más duros que Isa Pantoja ha vivido en los últimos tiempos ha sido su ingreso hospitalario a finales de septiembre, cuando tuvo que ser operada de urgencia debido a un problema de apendicitis. Ahora ha contado cómo durante esos días de incertidumbre y recuperación esperó en vano alguna señal de su madre, ya fuera una llamada telefónica o una visita al hospital. Pero, para su decepción, Isabel Pantoja no hizo acto de presencia. «Creía que mi madre vendría a visitarme. Mi madre no me ha querido llamar ni venir a ver», ha comentado.

Este incidente marcó un antes y un después en la ya deteriorada relación entre ambas. Según Isa, siempre había tenido la esperanza de que, a pesar de las diferencias, su madre acudiría a su lado en un momento tan crítico. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció: «Apostaba más porque viniera que por una llamada, pero ninguna de las dos cosas».

Isa Pantoja se ha mostrado visiblemente afectada por lo que ella percibe como un abandono emocional por parte de su madre. Durante la entrevista se cuestionó públicamente qué pudo haber hecho para merecer semejante trato. «¿Qué es lo tan grave que he hecho para que ella no quiera saber nada de mí?», preguntó.

Para Isa, el dolor es comparable a haber perdido a una madre por segunda vez. Este fuerte sentimiento de desamparo la ha acompañado durante gran parte de su vida y el no poder contar con su madre en los momentos más difíciles parece haber profundizado aún más su herida.

El público apoya a Isa Pantoja

Como era de esperar, la explosiva entrevista no pasó desapercibida en las redes sociales. En plataformas como X (anteriormente Twitter), la confesión de Isa Pantoja generó un gran revuelo. Muchos usuarios mostraron su apoyo incondicional a la joven y su total rechazo hacia Isabel Pantoja. Los comentarios empatizando con Isa no tardaron en llegar.

«¡Sin palabras! ¡Se me han saltado las lágrimas escuchando a esta hija falta de amor de madre!» o «que una niña de diez años haya tenido que sufrir racismo en el seno de su familia por parte de su tío Agustín y de su abuela me parece una monstruosidad. Todo mi cariño Isa Pi», han sido algunos de los mensajes que circularon en las redes.

Este respaldo masivo a Isa también se reflejó en la audiencia del programa ‘¡De Viernes!’, que logró un 17,1% de share, su segundo mejor dato desde su estreno. Las declaraciones de Chabelita, sumadas a su vulnerabilidad y valentía al contar su historia, llamaron la atención de millones de espectadores, que vieron en ella a una joven que, tras años de sufrimiento, ha decidido romper con todo.

Isa Pantoja quiere ser optimista

A pesar de lo dura que ha sido la entrevista, Isa Pantoja no ha cerrado por completo la puerta a una posible reconciliación con su madre. Aunque el camino parece difícil, sobre todo teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, Isa dejó entrever que todavía guarda un pequeño espacio para la esperanza. Sin embargo, también fue realista en cuanto a las probabilidades de que algo cambie en un futuro cercano, dado que las heridas emocionales son profundas y la relación está prácticamente rota.

Mientras tanto, continúa enfocada en su vida junto a su pareja Asraf Beno, con quien comparte una relación estable y feliz. La joven ha dejado claro que, aunque el dolor por la ausencia de su madre es inmenso, está dispuesta a seguir adelante y construir su propio camino, con el apoyo de quienes verdaderamente la valoran.

Podemos decir que la entrevista ha sido un reflejo del sufrimiento que Isa ha soportado durante muchos años. La diferencia es que siempre ha disimulado y ahora quiere compartirlo con el público.