La pregunta de Toñi Moreno que ha hecho estallar a Belén Esteban: «Que sea la última vez»

Belén Esteban lleva casi 30 años trabajando en los medios de comunicación y siempre ha dejado claro que no va a permitir que nadie ponga en duda la relación que mantiene con su hija, la discreta Andrea Janeiro. Según cuenta, por desgracia, la joven está muy distanciada de su padre, el torero Jesulín de Ubrique, y asegura que el entorno es completamente consciente de esta situación. Por ese motivo, le ha molestado tanto que Toñi Moreno, durante la entrevista que le ha hecho a Jesús, haya declarado que el torero es un padre muy entregado. «Que sea la última vez», ha comentado Belén Esteban visiblemente molesta desde No somos nadie, su programa de Ten.

La colaboradora ya no está en Telecinco, la cadena que le convirtió en una estrella. Ahora ejerce su profesión en empresas más pequeñas y no tiene el mismo altavoz, pero va a utilizar todas sus armas para poner encima de la mesa su versión de los hechos. Toñi Moreno le ha preguntado a Jesulín por Andreíta y Belén le ha cortado en seco: «¿Cuántas veces has visto tú a Jesulín jugar con su hija? Ya no puedo con el lavado de imagen. Yo entiendo que él sea muy buen padre, que lo es, con los niños de Andalucía. Pero que sea la última vez que digas que tú has visto a Jesús jugando con todos sus hijos, porque con una no ha jugado nunca».

Esteban no duda que Jesús Janeiro sea cariñoso con los hijos que tiene con María José Campanario, pero promete que a Andreíta no le presta ninguna atención. Tanto es así que, supuestamente, no sabe ni dónde está, ni en qué trabaja ni cómo se encuentra.

Belén Esteban ha estallado

Belén Esteban no se ha mordido la lengua y le ha plantado cara a Toñi Moreno. Esta guerra no está siendo fácil para ella porque consideraba que era su amiga. Es más, la tertuliana asegura que se ha sincerado con la presentadora en numerosas ocasiones y que siempre ha recibido su apoyo. «Tú y yo hemos hablado muchas veces de esto y me has entendido», le ha dicho mirando a cámara. Promete que va a hacer todo lo posible para frenar esta batalla cuanto antes porque no quiere tener problemas con nadie, pero tampoco consentirá que el público se confunda o que alguien pueda llevarse una imagen equivocada.

Toñi Moreno no está acostumbrada a este tipo de conflictos, por eso no es de extrañar la reacción que ha tenido cuando la prensa le ha preguntado al respecto. «Yo también quiero dejar aquí la polémica ni quiero enfrentamientos», ha declarado durante su última aparición. También ha aprovechado para pedir perdón, aunque recalca que en ningún momento ha tenido la intención de hacer daño a nadie.

Toñi Moreno toma una decisión

Toñi Moreno ha decidido cortar por lo sano y se ha puesto en contacto con Belén Esteban para darle explicaciones. Mientras tanto, la ex colaboradora de Mediaset ha dejado claro que jamás se ha sentido molesta porque su amiga tuviese contacto con Jesulín de Ubrique, al contrario. Según dice, siempre ha respetado a la gente que está cerca del torero porque considera que cada uno puede posicionarse en el bando que considera correcto, sin presión y sin compromisos.

«Mira, Toñi Moreno, sabes que te quiero, te tengo un cariño enorme. Tú sabes que yo no estoy enfadada contigo porque seas amiga de Jesulín y María José, puesto que yo tengo amigos que son íntimos amigos de ellos, como tú», ha recalcado. Por su parte, la periodista asegura que siempre ha disfrutado de una relación excelente con el entorno de Belén. Es más, promete que las dos personas más importantes de su vida son íntimos amigos de Esteban y eso quiere decir que entre ellas también existe un vínculo especial, a pesar de los problemas que les han distanciado últimamente.

«Mira, los dos mejores amigos de Belén también son los míos: Raúl Prieto y Manolo Zamorano. Y yo no podría tener a esas dos personas maravillosas en mi vida si Belén no fuera maravillosa. Ya está, no voy a entrar en la polémica. Si le ha molestado algo, yo pido perdón, pero yo hago mi programa y mis entrevistas. Jesús es mi amigo y yo no soy incisiva, pero ni con él ni con nadie», declara Moreno mientras asegura que hará todo lo posible para solucionar este malentendido.

El reencuentro más esperado

Como todo el mundo sabe, Toñi Moreno presenta un programa en Canal Sur llamado Gente Maravillosa que lleva muchos años cosechando unos datos de audiencia estupendos. De esta forma, el público sospecha que podría reencontrarse con Belén en este espacio y la presentadora no lo ha negado, de hecho, reconoce que su equipo ya se ha puesto en contacto con ella. «La están llamando para que venga. No sé si vendrá, pero yo cuando supe que estaba enfadada la llamé porque no quiero tener a nadie enfadado», contesta cuando le preguntan por este asunto. Y, con estas palabras, ha intentado zanjar los rumores para siempre.