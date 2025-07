Toñi Moreno, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las presentadoras de televisión más queridas y reconocidas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Durante la emisión de una nueva entrega de Hoy en día, espacio que presenta en Canal Sur, no ha dudado un solo segundo en alzar la voz para denunciar algo que ha ocurrido recientemente. Una situación en la que se ha visto envuelta y que ha preocupado muchísimo a todo su entorno. Todo comenzó cuando Toñi Moreno quiso dirigirse a los espectadores para hacerles saber todos los detalles de lo sucedido: «Ayer se me caía el teléfono de gente que me quiere, que me quiere bien, de compañeros de la profesión, preguntándome por mi estado de salud», comenzó diciendo. Fue entonces cando explicó qué había sucedido exactamente y por qué su entorno se preocupó tanto.

«Alguien había publicado que yo podía tener un tumor y la realidad es que tuve que llamar a mi madre y a mi entorno para decir que era absolutamente falso», aseguró en el programa Hoy en día, en Canal Sur. Aunque no quiso dar a conocer el nombre de la persona que había sido capaz de difundir esa noticia falsa, sí que confirmó que se trataba de un vídeo que fue publicado en YouTube. Algo de lo que, con posterioridad, varios medios de comunicación se hicieron eco. Pero, ¿a quién se refería, exactamente? A Diego Arrabal, paparazzi que, durante años, fue colaborador de diversos programas de Telecinco. Al ser consciente del error que había cometido, y como no podía ser de otra manera, Arrabal no dudó en apresurarse a publicar otro vídeo en su canal de YouTube para desmentir esa información.

Tras comentar lo sucedido, Toñi Moreno quiso dejar clara una cuestión: «Afortunadamente, estoy bien». Acto seguido, explicó el verdadero origen de esta noticia. Según ella, «retorcieron algo que sí ocurrió». Todo fue por una conversación en el pódcast de Gente Maravillosa, en el que la presentadora hizo una confesión a Manu Sánchez.

¿En qué consistió? En que, hace un tiempo, le quitaron un mioma, es decir, un tumor benigno uterino. Una vez mostraron las imágenes de ese encuentro, Moreno quiso hacer hincapié en que está «más sana que una pera»: «Puedo confirmar y confirmo que soy una señora en la perimenopausia, que me lo dijo el ginecólogo».

Respecto al bulo, la presentadora es consciente de que»todo el mundo utiliza sus mañas para atraer», pero tiene claro que «no todo vale». Por si fuera poco, también ha querido aprovechar este espacio en Hoy en día para pedir públicamente que «no se jugara con la salud», bajo ningún concepto.