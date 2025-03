La predicción de Roberto Brasero no pinta nada bien y confirma: «Un fin de semana…»

Roberto Brasero adelanta su predicción y confirma que este fin de semana no pinta nada bien. Este experto en el tiempo tiene muy claro qué es lo que está a punto de llegar, en estos días en los que quizás esperaríamos algo muy distinto a lo que nos imaginaríamos a estas alturas del año. Iniciamos la recta final del mes de marzo y lo hacemos con la mirada puesta a unos cambios para los que quizás no estamos del todo preparados.

La primavera ha llegado desgastada y escondida entre borrascas que no van a dejar de hacer acto de presencia. Este fin de semana, tenemos por delante una serie de novedades destacadas que acabarán siendo las que nos acompañarán en unas jornadas de plena libertad en la que quizás cambiamos de planes. Los mapas del tiempo serán los que marcarán todo lo que nos está esperando y que quizás no acabará siendo como esperaríamos. No pinta muy bien lo que nos está esperando y puede acabar siendo una dura realidad en unas jornadas en las que todo es posible. Roberto Brasero nos explica con pelos y señales qué pasará estos días.

No pinta nada bien Roberto Brasero el fin de semana

El fin de semana es uno de los momentos más esperados por todos, por fin, dispondremos de ese tiempo libre que nos permitirá estar pendientes de una serie de cambios que pueden ser fundamentales. Deberemos esperar una situación que puede ser clave.

Estamos viviendo unas jornadas en las que todo puede ser posible, de la mano de una serie de cambios que pueden ser los que marcarán una diferencia. Tendremos que afrontar un giro radical que hasta el momento no esperaríamos y que puede acabar siendo lo que nos haga reaccionar a tiempo.

Por lo que, quizás deberemos tener en cuenta algunos fenómenos que parece que serán una constante. La lluvia puede convertirse en la gran aliada de aquellos que esperan unos planes caseros y un enemigo de los que tienen por delante una situación de relativa salida al aire libre.

Pero, no sólo la lluvia puede ser un problema, con ella, llegará un marcado descenso de las temperaturas al que debemos enfrentarnos, de tal manera que deberemos esperar un cambio de ciclo destacado. Roberto Brasero sabe muy bien qué nos está esperando.

Esta es la previsión del tiempo de Roberto Brasero para el fin de semana

Este fin de semana Roberto Brasero se adelanta a todos y ya nos advierte de lo que puede pasar en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Deberemos estar muy pendientes de una situación que puede llegar a ser especialmente peligrosa en algunos puntos del país.

Tal y como nos explica desde Antena 3: «Durante el fin de semana la borrasca debería ir desinflándose un poco pero no se marcharán del todo las nubes y las lluvias y además bajarán las temperaturas con lo que veremos nevar de nuevo como si todavía estuviésemos en invierno… o como el fin de semana pasado sin ir más lejos. Las lluvias del sábado serán más irregulares, espaciadas a lo largo día, en forma de chubascos acompañados de tormentas ocasionales, pero afectando a la mayor parte del territorio. Y en esta ocasión donde pueden será más persistentes, y probablemente más fuertes, sería en el noroeste peninsular, oeste del sistema Central y zonas de los Pirineos. En el este y Canarias son poco probables. Bajarán las temperaturas y se esperan nevadas para el sábado en los principales sistemas de montaña de la mitad norte y del sureste peninsular, con una cota en torno a 1100/1400 m en el noroeste y por encima de 1800 bajando a 1200/1500 en el resto».

La nieve será la gran protagonista: «El domingo la cota de nieve se mantendrá en torno a 800/1200m en meseta norte y norte peninsular mientras que el sur y vertiente mediterránea se situará entre 1000/1400 m. Se esperan nevadas con acumulaciones abundantes en los sistemas montañosos del norte peninsular y el resto de zonas de montañas del centro y sureste peninsular.

La AEMET tampoco se descarta alguna precipitación en forma de nieve de chubascos intensos en cotas más bajas de ambas mesetas. Vamos, que para ser ya el primer fin de semana de la primavera… todavía no lo parecerá mucho. Pero la semana que viene puede que sí».