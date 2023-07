Pide una botella de agua y flipa con la tapa que le ponen: «No me parece mal»

¿Qué esperas cuando pides una botella de agua en un bar? ¿Un vaso, una pajita, quizás un limón? Lo que seguro que no te imaginas es que te pongan una tapa como la que le pusieron a este usuario de Twitter en un bar de Galicia que le ha hecho flipar y convertir su foto con la tapa y su comentario, «No me parece mal» en algo viral.

Flipa con la tapa que le pusieron al pedir agua

Recientemente, un «tuit» se ha vuelto viral en las redes sociales, mostrando una peculiar y creativa forma de servir una botella de agua. La imagen capturada por el usuario @condedecotobade muestra una tapa que acompaña a una botella de agua que es lo que de hecho pidió este «tuitero» en un bar de Galicia, España.

La gente no ha podido más que sorprenderse al ver que acompañando a la botella, se encontró con una tapa de patatas fritas, con huevo frito y chorizo. «Como tapa para un agua mineral no me parece mal», comenta él mientras sus seguidores le dejaron mensajes de asombro además de preguntarle cuánto le había costado el agua.

Como tapa para un auga mineral non me parece mal. pic.twitter.com/8v1hnJZa9P — Daniel Ugarte 🐨🍒 (@condedecotobade) July 8, 2023

Muchos creerán que el importe de la botella será caro teniendo en cuenta la tapa de regalo que le han servido, pero el «tuitero» explica que fue una amiga la que pagó, y esta misma responde que no sabe qué costó el agua, pero sí que específica que pagó 8.60 euros por un agua, un zumo, una Coca-Cola y una Aquiarius. Imaginamos que todo ello con su correspondiente tapa, por lo que no es para nada algo caro.

¿Dónde se sirven estas tapas?

La foto se ha hecho viral y mucha gente ha preguntado donde se sirven esas tapas por pedir una bebida. El bar no es otro que la Cafetería Capricho, que se encuentra en el centro comercial Área Central de Santiago de Compostela y que ha provocado que debido a este «tuit», haya aparecido incluso en televisión.

Ha sido en el programa de TVE, ‘Hablando claro’ donde han entrevistado a Pilar, la dueña de la cafetería que comentaba que la tapa en cuestión la sirven los sábados y que «suele gustar bastante».

La periodista le pregunta el precio del agua y la dueña explica que vale 1,40 euros, tanto «dentro como en la terraza» y que además el precio no varía ya sea que vaya acompañada de la tapa, o como ella dice, el «pinchito» que se ha hecho viral o cualquier otro «que toque».