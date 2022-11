Paz Padilla explota contra Telecinco: durísimas palabras a sus compañeros de ‘Sálvame’

Paz Padilla ha reaccionado contra Telecinco, ya no puede más y no ha dudado en dedicarles unas durísimas palabras a sus compañeros de ‘Sálvame’. La que fue su presentadora no ha dudado en explicar todo lo que sucedía en ese plató. En la revista Lecturas, Padilla ha explicado su nueva vida con pelos y señales, además de centrarse en su pasado con Sálvame. La que fue alma del concurso no ha dudado en exponer su nueva versión de su vida como colaboradora en estas durísimas palabras.

Estas son las durísimas palabras de Paz Padilla a sus compañeros de ‘Sálvame’

La última entrevista de Paz Padilla no deja lugar a dudas, lo que hace unos años fue amor por ‘Sálvame’ ahora se ha convertido en todo lo contrario. Paz Padilla habla alto y claro del que fue su pasado en la pequeña pantalla. Después de un despido que acabó de un plumazo con su faceta de presentadora no ha dejado cabeza en pie.

Ahora Paz Padilla está centrada en su faceta teatral en la que ha descubierto un nuevo mundo. Según afirma: “Yo hablaba de amor y ellos se cachondeaban de mí… Luego vas al teatro y recibes tanto amor y te dices ‘esto cuadra, algo no encaja”. Padilla incluso ha llegado a afirmar que ‘Sálvame’ la ha frenado a nivel personal.

Después de su discusión con Belén Esteban por el tema de las vacunas contra el coronavirus en el que se malinterpretaron sus palabras, Padilla ha vuelto a estar en el ojo del huracán con su obra de teatro y no descarta volver a Mediaset. Quizás volverá en un puesto distinto a este Sálvame en el que no la entendía.

Según afirma la nueva contratación de Mediaset a Padilla: “Mediaset ha acordado con Paz Padilla retomar su relación contractual, exactamente en los mismos términos en los que estaba dicho contrato que le unía a la compañía. La incorporación de la actriz y presentadora no se producirá de manera inmediata, sino al finalizar una serie de compromisos profesionales adquiridos en estos últimos meses”.

Es decir, aún tiene contrato con Telecinco, con lo cual, ha medido especialmente sus palabras para no dejar que nada le vuelva a afectar. De momento su obra teatral está en marcha y la empresa que tiene con su hija de ropa, va viento en popa. Veremos que le depara el futuro a esta mujer que pasó de auxiliar de enfermería a humorista para acabar siendo colaboradora de uno de los programas más vistos de la televisión.