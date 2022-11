La nueva entrega de Joaquín, el novato ha dado mucho de qué hablar. El futbolista del Betis, con el objetivo de convertirse en actor, ha tenido un segundo contacto con el mundo de la interpretación. Tras recibir los consejos de Ana Milán, esta ocasión ha querido contar con la ayuda de Antonio Resines, con quien ha podido disfrutar de un ejercicio de interpretación impartido por el veterano actor. Después de realizarle una extensa entrevista sobre su carrera profesional, ambos se han reunido con Paz Padilla, Santiago Segura y Antonio Molero, quienes han dejado para el recuerdo más de una anécdota.

Los artistas han hablado de las diferentes situaciones que habían vivido con sus trabajos, desde la peor crítica de Antonio Resines hasta la vez que Santiago Segura fue confundido por Álex de la Iglesia. Una charla llena de anécdotas en la que la que fuera presentadora de Sálvame se ha llevado la palma. Con el desparpajo que tanto la caracteriza, la humorista ha revelado lo que le pasó durante un viaje en tren: “Lo peor que yo pasé es que me detuvieron por etarra”.

Con los allí presentes boquiabiertos, la ex colaboradora de Telecinco ha comenzado relatando una de las experiencias más impactantes de su vida. “Yo iba en el tren camino a los carnavales de Cádiz con mi manager y dos amigos. Cuando llegamos a Sevilla, el tren para por completo y vemos varios militares armados hasta los dientes”, ha empezado contando bajo la atenta mirada de sus compañeros. Tirando de humor y en un intento de rebajar la tensión, la humorista exclamó: “¡Aquí va a haber tiros, va a haber tiros!”. Lo que no se esperaba es que ella fuese el objetivo.

Tras esto, los militares accedieron al vagón en el que se encontraba la actriz, apuntándole de inmediato con un rifle. “De repente veo que entran para mi vagón, se paran y me ponen la metralleta a mí. Ahí ya me dejé de cachondeos porque eso iba en serio”, ha confesado, revelando que después le pidieron que se levantara de su asiento y les entregase la documentación. Cuando uno de los militares se percató de quién era, exclamó: “Me cago en mis muertos.. ¡Que es Paz Padilla! Llevamos todo el día cagados, nos habían dicho que venían cuatro etarras y es Paz Padilla”.

Entonces, los allí presentes no han podido evitar la carcajada y la actriz ha continuado su relato. Tras recibir unas disculpas por parte de los militares, la humorista y sus acompañantes decidieron celebrar esta anécdota por todo lo alto: “Nos fuimos al bar y cogimos un ciego…Llegamos a Cádiz y yo me acosté. Ni me disfracé, ni nada”. Una divertida forma de acabar el día que no le pasa a cualquiera pues, tras el relato de Paz Padilla, Santiago Segura ha intentado tranquilizar a Joaquín diciéndole que esto no le sucede a los actores todos los días. Y es que, el jugador del Real Betis Balompié está citándose con diferentes rostros conocidos de la industria cinematográfica para conocer más de cerca el mundo actoral en un intento de sumergirse en la interpretación después de haber puesto punto y final a su larga trayectoria en el fútbol profesional.